Die Hansestadt ist bereit für das jecke Treiben ab Donnerstag

Zweiter Höhepunkt in der bergischen Karnevalshochburg nach Weiberfastnacht ist der Umzug am Karnevalssonntag.

Sperrungen, Kontrollen, Halteverbot – Jecken müssen einiges beachten, wenn sie Altweiber und beim Zug in Wipperfürth feiern wollen.

Von Stephan Büllesbach

Wipperfürth. Ungewöhnlich ruhig war es an den Karnevalstagen in den beiden vergangenen Jahren. Wo sonst um diese Zeit immer riesiger Trubel und ausgelassene Stimmung herrschten, gab es 2021 und auch 2022 – nichts. Kein Festzelt, kein Sturm aufs Rathaus, kein Umzug, keine Musik. Corona „sei Dank“. Doch das ändert sich wieder – Wipperfürth rüstet sich derzeit für die „heiße Phase“ des närrischen Treibens, die in der Hansestadt mit dem Sturm aufs Rathaus an Weiberfastnacht, Donnerstag, 16. Februar, beginnt und mit dem großen Zug am Karnevalssonntag, 19. Februar, endet.

Bereits seit vergangenen Montag wird auf dem Marktplatz wieder das große Festzelt der Narrenzunft Neye aufgebaut, in dem Weiberfastnacht und Karnevalssonntag gefeiert werden kann.

Für den Straßenkarneval an Weiberfastnacht wird in der Nachbarstadt ab 9 Uhr die „große Stadtsperrung“ angeordnet: „Bis Freitag, 5 Uhr, wird der Kern der Innenstadt komplett für den Straßenverkehr gesperrt“, berichtet Wipperfürths Stadt-Sprecherin Tanja Reinhold. Die Fahrt vom Kölner-Tor-Platz aus über die Hochstraße wird dann nur noch bis zur Bahnstraße möglich sein. Die Hochstraße wird ab Einmündung Bahnstraße Richtung Marktplatz komplett für den motorisierten Straßenverkehr abgeriegelt, ebenso die Untere Straße stadteinwärts ab der Kreuzung an der Polizeistation.

Statt der Parkplätze gibt es eine Suppenküche

An Weiberfastnacht werden zudem auch die Parkplätze auf dem Surgères-Platz (Busbahnhof) gesperrt. Die dort vorhandenen Stellplätze werden als Einsatzfläche für die Polizei und für die Einrichtung der Suppenküche des Jugendzentrums bereitgestellt. Die wird ab dem Mittag geöffnet sein.

Rund um den Marktplatz gilt an Weiberfastnacht ein Glasverbot, um die Feiernden vor Verletzungen zu schützen und auch um Müll einzudämmen. Dazu wird der zentrale Platz komplett eingezäunt, an den Zugängen wird es auch Kontrollen geben. „Eigene Getränke sollten möglichst nicht mitgebracht werden, zumal auch wieder Jugendschutzkontrollen durch das Ordnungsamt, das Jugendamt und gegebenenfalls die Polizei erfolgen werden“, betont Tanja Reinhold.

Am Karnevalssonntag wird die Innenstadt ab 10 Uhr für den Karnevalsumzug für voraussichtlich 24 Stunden gesperrt. Die Stadt Wipperfürth bittet darum, auch die temporären Halteverbote an der Bahnstraße, die am Sonntag, 19. Februar, von 12 bis 18 Uhr, gelten werden, unbedingt zu beachten, damit die Wagen des Karnevalszugs diesen Bereich ungehindert passieren können.

Die Wagen und Fußgruppen stellen sich auf der Beverstraße parallel zum Flugplatz auf, um 12.11 Uhr setzt sich der Zug dann in Bewegung. Traditionsgemäß geht es zuerst durch die Neye-Siedlung, von dort aus dann weiter über die Egener Straße in Richtung Kreisverkehr am gemeinsamen Bauhof, wo der Zug auf die Bahnstraße einbiegen wird – er führt somit nicht mehr hoch zum Hagebaumarkt und von dort über die Brücke Richtung Kölner-Tor-Platz. Vielmehr zieht der Tross an der Genossenschaft vorbei bis zum Mini-Kreisel Bahn-/Radiumstraße, um von dort aus Kurs auf den Aldi-Kreisel zu nehmen. Dieser wird an der dritten Ausfahrt in Richtung Kölner-Tor-Platz verlassen.

Über die Kreuzung am Stadteingang West führt der Zugweg auf die Hochstraße, am Marktplatz vorbei und über die Untere Straße Richtung Hochstraße (Volksbank). Dort löst sich der Zug dann auf.