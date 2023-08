Die gute Seele geht in Ruhestand

Hückeswagen. Schulsekretärin Astrid Gerhardus geht zum Ende des Monats in den Ruhestand. Verabschiedet wird die beliebte Hückeswagenerin, die 21 Jahre das Sekretariat geleitet und unter verschiedenen Schulleitern „gedient“ hat, am Freitag, 1. September, im Zuge des zweiten Herbstfestes der Realschule an der Kölner Straße, wie Leiterin Birgit Sköries und Stellvertreter Murat Arslan mitteilen. -büba-