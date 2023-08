Die Freiwillige Feuerwehr – ein eingespieltes Team

Die Freiwillige Feuerwehr, zeigte bei einem simulierten Einsatz am Schloss, was sie drauf hat.

Löschzug präsentierte eindrucksvolle Übung.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Als Mitglied der Kolpingsfamilie muss man schon bereit sein, vollen Einsatz zu zeigen. Und so verwundert es nicht, dass Antonia Pohl von der Kolpingjugend plötzlich als „zu rettende Person“ im Obergeschoss des Schlosses auftauchte. Die Freiwillige Feuerwehr hatte es sich nicht nehmen lassen, einen Programmpunkt zum großen Kolping-Familienfest beizutragen.

Und das sah so aus: Kurz nach halb eins am Mittag kommen zwei große Einsatzfahrzeuge mit Martinshorn und Blaulicht auf den Schloss-Platz gerauscht. Mit an Bord ist Yvonne Willicks, die laut „Achtung! Achtung!“ ruft, ehe sie sich von Gruppenführer Sebastian Krüger erklären lässt, welche Einsatzlage sich dem Löschzug Stadt hier präsentiert. Neben der „zu rettenden Person“ Antonia Pohl, die über die Drehleiter evakuiert wird, befindet sich laut dem Szenario im „brennenden“ Schloß auch noch Katharina Klintworth als „vermisste Person“. Wenig später kann auch sie wohlauf von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Yvonne Willicks interviewt währenddessen Sebastian Krüger, wird nur kurz unterbrochen, als mit einem Mal kräftiger Applaus aufbrandet, als Antonia Pohl zusammen ihrem Retter Mario Moritz in den Himmel entschwindet. Die Drehleiter wird komplett auf ihre 30 Meter Länge ausgefahren. „Gerettet wird aber doch eigentlich nach unten“, kommentiert Mutter Christine Pohl launig das Geschehen.

Es ist eindrucksvoll zu sehen, wie schnell und geradezu leichtfüßig sich die Feuerwehrleute in ihrer schweren Ausrüstung bewegen. „Wer mit Atemschutz und kompletter Einsatzbekleidung und -ausrüstung unterwegs ist, trägt zusätzlich noch einmal gute 25 Kilogramm mit sich herum. Dazu braucht man eine nicht unerhebliche Fitness und Konstitution – über die die allermeisten unserer Feuerwehrleute aber auch verfügen“, sagt Sebastian Krüger.

Es ist eine recht kurze Übung, aber sie zeigt deutlich, wie gut eingespielt die Feuerwehr im Ernstfall agiert – nicht umsonst werden solche Einsatzlagen regelmäßig geprobt. Dementsprechend kommt der Dank von Yvonne Willicks an die Feuerwehrleute auch von Herzen. „Vielen Dank dafür, dass ihr unser Fest bereichert habt – und dass ihr jeden Tag eure Freizeit und letztlich auch eure Gesundheit für die Menschen hier in Hückeswagen gebt“, sagt sie.