Die DLRG feiert eine große Sommerparty

Am Ufer der Bever-Talsperre genossen Hunderte Menschen Wassersport, Musik, Feuerwerk und Kinderspaß.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Es war das bisher heißeste Wochenende des Jahres – und das nicht nur wegen der tollen Partystimmung beim DLRG-Sommerfest an der Bever-Talsperre. Die Temperaturen stiegen am Samstag über 30 Grad und sorgten dafür, dass die Gäste lieber ein erfrischendes Mineralwasser bestellten als Bier und Currywurst. Zum Abend hin änderte sich das jedoch.

Für gute Stimmung sorgte erstmals die Kölner Coverband Rating tops. Sie wurde 2008 von Mitarbeitern der Mediengruppe RTL Deutschland gegründet. „Wir machen das aber nebenberuflich und freuen uns auf jeden Auftritt“, sagte Schlagzeuger Frank Heineberg. Das Repertoire bestand aus bekannten Rock-, Pop- und Soul-Stücken mit meist mehrstimmigem Gesang. Frontfrau Ute Heineberg-Zeus schaffte es, das Publikum mitzureißen. Natürlich hatten die Domstädter auch einige kölsche Lieder mit im Gepäck, die von Keyboarder Robin Duns, dem Enkel von Bläck-Fööss-Gründer Thommy Engel, überaus authentisch dargeboten wurden.

Fraktionsmitglieder packten gerne mit an

Nur für das sehenswerte Feuerwerk am Samstagabend legte die Band eine Pause ein. Die Firma Schmitz Pyrotechnik hatte dazu ein Feuerwerk-Spektakel auf dem Steg aufgebaut und in den Himmel abgefeuert. „Dadurch, dass der Steg mit dem Boot aufs Wasser hinausgezogen wird, besteht auch keine Waldbrandgefahr“, betonte DLRG-Ortsgruppen-Vorsitzender Adrian Borner.

Vor dem Cocktailstand bildeten sich am Abend lange Schlangen, am Bier- und Imbissstand hatten die DLRG-Mitglieder alle Hände voll zu tun. „Die Ferienzeit kommt uns helfermäßig etwas in die Quere, wodurch es einige Lücken in der Einteilung gibt und manche zwei oder drei Schichten übernehmen müssen“, berichtete Adrian Borner. Unterstützung erhielten die Lebensretter von Fraktionsmitgliedern der Hückeswagener CDU, SPD, FDP und Grünen.

Auch an die Kinder wurde beim DLRG-Sommerfest gedacht. Auf der angrenzenden Liegewiese waren die BEW-Hüpfburg und ein Schminkstand aufgebaut. Daniela Bel war hier mit Pinsel, Farbe und Glitzer im Dauereinsatz. „Ohne Glitzer geht gar nichts“, sagte die stellvertretende DLRG-Ausbildungsleiterin. Stundenlang verwandelte sie die Kindergesichter künstlerisch in Tiger, Einhörner oder Eisprinzessinnen. Der dreijährige Erik entschied sich für das Tigergesicht. Mit seiner Familie zählt er zu den regelmäßigen Sommerfest-Besuchern. „Erst ins Wasser, dann schminken und dann Pommes essen“, zählte seine Mutter Jana Vollbrecht die Reihenfolge beim Festbesuch auf.

Aber auch für die größeren Kinder und Erwachsenen gab es tolle Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. So bot die Schule für Sportschiffer ein kostenfreies Probesegeln mit einer Dyas auf der Bever-Talsperre an. Das stattliche Segelboot drehte in Dauerschleife Runden auf dem Wasser, während Maxi (10) mit der Optimisten-Jolle sein Können demonstrierte. „Er hat gerade den Jüngstensegelschein bestanden“, sagte Segelschulen-Inhaber Rainer Lonnemann. Maxi fügte stolz hinzu: „Ich mache heute Werbung.“ Wer wollte, konnte für das Probesegeln Geld in die aufgestellte Spendendose werfen. „Die Spenden gehen an die DLRG“, betonte Lonnemann.

Gleich neben dem Steg der Segelschule gab Angela Reuber kurze Einführungen in das Stand-up-Paddling (SUP). Aufsteigen, aufrichten, und ganz wichtig – mit dem Paddel eine Kurve fahren, um auch wieder ans Ufer zurückzukommen. Viele Besucher nutzten das Gratisangebot der SUP-Schule von Frank Noack, um die Trendsportart auszuprobieren. „Die meisten sind recht dankbar dafür, ein erstes Gefühl dafür zu kriegen“, sagte SUP-Instruktorin Angela Reuber.

Am Sonntag ging die DLRG-Party bereits am Mittag mit Livemusik der Band Rock-Tronauten aus Wipperfürth weiter. Dazu gab es die obligatorische Erbensuppe und frische Waffeln am Essensstand.

Der Ortsverein generiert mit seinem Sommerfest wichtige Einnahmen für die Vereinskasse. Etwas versteckt hinter dem Cocktail- und Wertmarken-Stand war auch schon die neueste Errungenschaft erkennbar: der Neubau der neuen Lagerhalle. Für August ist die offizielle Einweihung geplant.

Eigeninitiative

Vereinskasse: Die DLRG-Ortsgruppe finanziert sich fast ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie durch Einnahmen aus Veranstaltungen und Festivitäten. Als gemeinnütziger Verein ist er daher auf Unterstützung angewiesen. Aktuell wird Geld für den Eigenanteil des Neubaus generiert.

Neubau : In der neu gebauten Lagerhalle können zukünftig alle Gerätschaften zentral gelagert werden. Zudem kann dort das Hochwasserboot einsatzbereit am Einsatzfahrzeug angehängt geparkt werden, so dass es im Einsatzfall ohne Zeitverlust zur Verfügung steht.

hueckeswagen.dlrg.de