B 1 des SC 08 wird Vizemeister

Über die Qualifikation könnte das Team die Bergische Leistungsklasse schaffen.

Radevormwald. Das nennt man wohl einen gelungenen Saisonabschluss: Die B 1-Fußballer des SC 08 Radevormwald um das Trainerteam Sascha Blankenhagen und Valentin Hardock beendete die Saison als Vizemeister der Kreisleistungsklasse Remscheid.

„Die Jungs vom Kollenberg mussten der TG Hilgen in einem spannenden Rennen um den direkten Aufstieg in die Bergische Leistungsklasse den Vortritt lassen. Leider konnte die Spitzenposition nicht bis zum Ende gehalten werden“, berichtete Ulf Heilmann vom Förderverein und Marketingteam des SC 08.

Nach der souveränen Herbstmeisterschaft habe das Team den Start in die Rückrunde komplett verschlafen und konnte sich nicht entscheidend absetzen. So führten Ergebnisse wie ein 1:1 im Heimspiel gegen den FC Remscheid 2 und ein 2:2 gegen den direkten Konkurrenten um die Meisterschaft aus Hilgen nach 2:0-Führung zu Punktverlusten. „Das entscheidende Spiel in Hilgen haben wir nicht siegreich gestalten können und haben dort die Punkte zur Meisterschaft liegenlassen“, betont Heilmann. Ebenso musste der SC 08 beim FC Remscheid eine empfindliche 2:4-Niederlage hinnehmen, die letztendlich dazu führte, dass das Team die Meisterschaft nicht mehr aus eigener Kraft schaffen konnte.

So beendete die B 1 die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz, der aber dennoch die Qualifikation zur Bergischen Leistungsklasse bedeutet. „Wir hoffen, dass wir über den Umweg Qualifikation die Bergische Leistungsklasse schaffen, da der 2008er Jahrgang als Meister in der C-Jugend komplett zur B-Jugend wird. Wir werden alles daran setzen, den Aufstieg zu schaffen“, kündigt Heilmann an.

In der Qualifikation spielen die Bergstädter beim SSV Lützenkirchen, beim SC Velbert und zuletzt auf heimischem Platz am 18. Juni gegen den TSV Ronsdorf – um dann hoffentlich den Sprung in die Bergische Leistungsklasse geschafft zu haben. rue