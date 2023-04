Der Stadtsportverband ist gerettet

Bei Mitgliederversammlung wurde Nachfolge von Hans-Georg Breidenbach geregelt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Das Damoklesschwert der Auflösung ist verschwunden. Vor der Mitgliederversammlung des Stadtsportverbands (SSV) hatte der langjährige Vorsitzende Hans Georg Breidenbach angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen nicht noch einmal zu kandidieren. Dann hatten er und sein Stellvertreter Andreas Gotter Alarm geschlagen: Denn die Suche nach einem Kandidaten für den stellvertretenden Vorstandsposten sei frustrierend gewesen. Gotter hatte sich zur Übernahme des Amtes des Vorsitzenden bereit erklärt. Weil er die Arbeit aber nicht alleine stemmen könne, forderte er die Wahl eines Stellvertreters. Hätte sich am Freitagabend auf dem Schießstand des Schützenvereins niemand bereiterklärt, hätte sich der SSV im Sommer womöglich aufgelöst.

Die Warnungen hatten offensichtlich gewirkt, denn kurz vor der Versammlung hatten sich zwei Interessierte bei Gotter gemeldet. „Ich habe dann zu einem Gespräch eingeladen, um Details zu besprechen, zu dem allerdings nur eine der beiden Interessenten gekommen war – Claudia Kiel“, sagte Gotter. Er schlug die Trampolin-Trainerin des TV Winterhagen dann auch zur Wahl vor, und ohne Gegenkandidaten wurde sie einstimmig zur neuen 2. Vorsitzenden des SSV gewählt.

Ohne SSV müsste jeder Verein alleine mit der Stadt verhandeln

Gotter: „Ich wollte meinen Ruhestand eigentlich nicht mit Vereinsarbeit füllen. Aber der SSV ist zu wichtig, um ihn zu beerdigen. Allerdings müssen wir uns dringend verjüngen.“ Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden dankte der 64-Jährige für das Vertrauen: „Es dürfte aber auch die Freude darüber sein, dass sich jemand gefunden hat.“ Die Bedeutung des SSV betonte Claudia Kiel. „Ich komme aus Berlin, lebe seit 1991 in Hückeswagen und bin sowohl im TVW für den Trampolinsport zuständig als auch im TBH beim Bogenschießen aktiv.“ Wenn es den SSV nicht gäbe, müsste jeder Verein für sich selbst sprechen und alle Belange direkt mit der Stadt klären. „Wir haben als Verband eine deutlich stärkere Stimme“, stellte sie klar.

Dass die Sportstätten-Situation in Hückeswagen seit Jahren unbefriedigend ist, ist kein Geheimnis. Mit der Schließung des Bürgerbads hat sich die Situation noch verschärft. „Vor allem für die Vereine, die auf das Schwimmbad angewiesen sind – Frühschwimmer, DLRG oder der ATV für das Triathlontraining“, sagte Breidenbach in seinem Rückblick. Auch die Hallensituation sei desolat – mit einer Mehrzweckhalle, in der der Brandschutz Probleme mache, und mit der anstehenden Renovierung der Hauptschul-Sporthalle. „Klar ist: Wenn es nicht Hallen in Vereinsbesitz gäbe, wäre der Sport in Hückeswagen so nicht möglich“, betonte Gotter.

Noch deutlicher wurde Horst Mettler vom ATV: „Die Situation im Handball brennt! Wir werden mit der 2. und 3. Mannschaft aufsteigen, wir haben noch sechs Jugendmannschaften, und wir brauchen dringend längere Trainingszeiten in der Mehrzweckhalle.“ Den Handballern fehlten aber die Einnahmen aus den Heimspielen, da die Tribüne gesperrt sei.

Ähnliches beim Trampolintraining. „Wir haben eine Woche nach den Sommerferien die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft“, berichtete Claudia Kiel. „Beide Hallen sind geschlossen – wenn wir nicht trainieren können, dann ist die Qualifikation gestrichen.“ Alexander Stehl, Leiter des Fachbereichs Bildung und Soziales, versicherte, dass es Gespräche mit Rade und Wipperfürth gebe, um von dort Unterstützung zu bekommen.