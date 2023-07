Der „Schützenpapst“ übernimmt das Zepter

Lutz Annacker nahm den Stadtschlüssel von Bürgermeister Dietmar Persian in Empfang.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Ganz ohne Sorge übergab Dietmar Persian seine Bürgermeisterkette und den symbolischen Stadtschlüssel an Schützenkönig Lutz Annacker. Die restlichen Insignien erhielt Prinz Niels Bechem. Damit liegen die Geschicke der Stadt für einige Tage in der Hand der Schützen. „Ein Verein, der auf seinen 400. Geburtstag zusteuert, muss vieles richtig gemacht haben“, sagte der Bürgermeister.

Aus diesen Worten sprach Achtung vor der langen Aufrechterhaltung von Traditionen, aber auch Vertrauen. Das wunderte nicht, war das Prozedere für Schützenkönig Lutz Annacker doch nicht neu. Die Königskette trug er bereits 2012 als Schützenkönig, 2013 als Kaiser und aktuell zum dritten Mal – eine bisher einmalige Konstellation im Schützenverein Hückeswagen. Und da es keine Steigerung nach der Kaiserwürde gibt, wurde Lutz Annacker von seinen Schützenbrüdern kurzerhand zum „Schützenpapst“ ernannt. Zu diesem Titel konnte auch Dietmar Persian beitragen: „Ich habe kurz überlegt, weißen Rauch über dem Schloss aufsteigen zu lassen, habe das aus Brandschutzgründen aber wieder verworfen.“

Selbst die Pandemie schadete dem Traditionsverein nicht

Er freute sich, nach zwei ausgefallenen Schützenfesten und seinem Urlaub im vorigen Jahr nun wieder den feierlichen Moment des Insignienempfangs selbst übernehmen zu können. „Es hat etwas gefehlt in den vergangenen drei Jahren“, gab er zu. Er dankte den Schützen, Schützenfrauen und Helfern, ohne die ein so großes Volksfest nicht auf die Beine zu stellen sei.

Schützenchef Stefan Lorse erinnerte noch einmal an die vielen Standorte der Kirmes in der Vergangenheit, darunter sowohl die Ruhmeshalle, der Biegs Platz an der Goethestraße, der Bolzplatz in Wiehagen, der Schwarze Weg als auch der Klingelnberg-Parkplatz und der Bahnhofsplatz. „Mit der Umgestaltung des Etapler Platzes hat die Stadt nun nachhaltig einen Festplatz geschaffen“, sagte Lorse.

Selbst die Corona-Pandemie habe dem Traditionsverein von 1636 nicht geschadet, konnten doch in dieser Zeit einige Renovierungsmaßnahmen in Angriff genommen werden. „Die Mitgliederzahlen sind stabil, und der Verein hat durch den Schießsport sogar noch einen Aufschwung erfahren. Unsere Majestäten haben hervorragende Arbeit geleistet“, betonte der Vorsitzende.

Während die Schützen im grün-weiß dekorierten Heimatmuseum mit Wein und Wasser auf den Empfang der Insignien anstießen, gab die Schützenkapelle Wipperfeld zusammen mit dem Tambourkorps Köln-Stammheim auf dem Schlossplatz ein Platzkonzert. Nach dem Konzert zogen die Schützen zurück zum Festzelt, wo ab 20 Uhr der Partyabend mit der Liveband „Kärnseife“ und Überraschungsgast Kurt Kokus auf dem Programm stand.