Der schlechte Ton wird der tollen Band nicht gerecht

Drittes Open-Air-Konzert der Reihe „Live auf‘m Schloss“ mit der Band Heart Cover lockte viele Besucher an

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Es war der einzige Wermutstropfen an diesem ansonsten perfekten Abend: Der Sound auf dem Schlosshof war etwas dröhnend-wummernd, als es am Freitagabend an der Band Heart Cover war, die zweite Hälfte der neuen Open-Air-Konzertreihe „Live auf‘m Schloss“ vor dem Hückeswagener Wahrzeichen einzuläuten.

Dafür war das Wetter endlich so sommerlich, wie es dem Datum entsprach: Noch am späteren Abend war es mild und trocken. Die beiden ersten Konzerte hätten dagegen auch im Herbst veranstaltet worden sein können.

Die fünfköpfige Band um den Sänger Roland Esdar tat zudem alles, um das Publikum zum Mitmachen zu bewegen. „Los geht’s, jetzt mal alle – ihr seid doch hier zu Hause“, rief er, ehe die Band in den „Journey“-Klassiker „Don‘t Stop Believin‘“ einstieg. Da war dem Publikum schon lange klar, in welche musikalische Richtung es mit Heart Cover ging – in den Rock und Pop der 70er- bis 90er-Jahre.

Auf der Setlist standen ausnahmslos Hochkaräter

Das Schöne an Cover-Konzerten ist, dass man zumeist nach den ersten Takten Bescheid weiß, worum es geht. So war das auch vorm Schloss, wobei so mancher Song dann doch vielleicht nicht jedem sofort bekannt war. Aber das änderte nichts daran, dass es Hochkaräter waren, die die Band auf die Setlist gepackt hatte.

Da war etwa „Right Here, Right Now“ von Van Halen, das sicherlich weniger bekannt war als etwa „Jump“ oder „Panama“, dafür aber über eine mindestens ebenso zwingende Melodieführung verfügt. Esdar hingegen wusste über den Bekanntheitsgrad des Songs Bescheid: „Wer kannte die Nummer?“, wollte er wissen und fügte an: „Ich hab‘ drei Hände gesehen. Das nächste Stück kennt aber bestimmt jeder.“

Und als dann die ersten Takte von „Friday On My Mind“ von The Easybeats respektive Gary Moore erklangen, kam tatsächlich dezenter Jubel auf, wobei der Sound im Abendverlauf ein kleines Ärgernis blieb. Sehr verwaschen, viel zu viel Bass und Schlagzeug, viel zu wenig Gitarre, und auch der Gesang und das Keyboard soffen im Gesamtsound schlicht ab. So waren Songs wie „Baker Street“ von Gerry Rafferty, das sicherlich auch eher unerwartete, aber nicht minder grandiose „Silent Lucidity“ von Queensryche oder „Lucky Man“ von Emerson, Lake & Palmer häufig nicht mehr als eine durchaus angenehm laute Hintergrundbeschallung für den geselligen Abend auf dem Schlosshof.

Was sicherlich nicht das Schlimmste war, aber natürlich der Band alles andere als gerecht wurde und vielleicht auch den einen oder anderen Musikfreund etwas enttäuscht zurückließ. Letztlich stand ohnehin die Gemütlichkeit an erster Stelle, wobei das Publikum gerne und ausgiebig applaudierte.