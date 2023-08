Der kritische Blick von außen

Externe Gutachterinnen im 3-Städte-Depot.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. An diesem Morgen ist noch einmal etwas mehr los als üblich im 3-Städte-Depot an der Peterstraße. Normalerweise sind es die rüstigen Rentner, die sich treffen, um die historischen Maschinen wieder auf Vordermann zu bringen.

Doch dieses Mal waren zwei junge Frauen dazu gekommen: Claudia Moll und Caroline Kaiser von der Bonner Agentur Destinet. „Wir haben uns beworben, um vom Leader-Projekt ‚Heimatmuseum 2.0‘, das vom Naturpark Bergisches Land lanciert wurde, eine Begehung durch Experten zu bekommen, die sich mit Museen auskennen“, berichtete Kassiererin Barbara Mosblech. „Dabei soll dann mal ein Blick von außen auf unser Depot geworfen werden.“ Manchmal werde man betriebsblind, so dass einem selbst Verbesserungsmöglichkeiten gar nicht auffielen.

An dieser Stelle kämen sie dann ins Spiel, sagte Caroline Kaiser. „Wir sind auf Kultur und Tourismus spezialisiert und bieten in diesem Rahmen etwa Fortbildungen an, in denen es um die Zukunftsfähigkeit und den Wandel von Museen und Institutionen geht.“ Im Rahmen des Projekts „Heimatmuseum 2.0“ würden sie daher in Museen gehen, um sich vor Ort die Rahmenbedingungen anzusehen. „Es geht dabei durchaus auch darum, Probleme zu erkennen und abzustellen“, betonte sie. Vielleicht hätten Museen zu wenig Personal, um den Publikumsverkehr abdecken zu können. „Grundsätzlich geht es uns darum, die Museen kennenzulernen und von außen zu begutachten.“

Im 3-Städte-Depot begann dieses Kennenlernen mit jeder Menge Lärm, denn Heinz-Willi Oldiges, technischer Berater im Vorstand, stellte erst einmal den Bêché-Hammer im vorderen Bereich der Halle an. Im weiteren Verlauf wurden die beiden Destinet-Mitarbeiterinnen durch das Depot geführt. Die Rückmeldung wird später in Form einer Handreichung ausgearbeitet. „Die Museen bekommen dieses Papier einige Zeit später. Es soll eine Unterstützung sein, für die Umsetzung ist dann natürlich das Museum selbst zuständig“, erläuterte Kaiser.

Das Projekt „Heimatmuseum 2.0“ sei noch bis zum Jahresende angelegt. „Aber beim Naturpark Bergisches Land hat man mit Daniel Steinbrecher einen Mitarbeiter, der auch nach Projektende als Ansprechpartner für die Museen fungieren wird“, versicherte sie.

Für das 3-Städte-Depot sei die kostenfreie Begutachtung durch die beiden Museumsexpertinnen ein Glücksfall, bestätigte Barbara ­Mosblech. „Wir sind sehr froh, dass sie heute hier sind und vor allem auch, dass wir es eben über eine Förderung sogar kostenlos bekommen.“