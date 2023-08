Der Glaube prägt das Leben des Paares bis heute

Karl und Ulrike Sieger feiern heute ihre Diamantene Hochzeit.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Heute, am 30. August, haben Karl und Ulrike Sieger ihren großen Tag – ihre Diamantene Hochzeit. Groß gefeiert wird aber erst am 16. September - mit Familie und engsten Freunden. „Am heutigen Tag feiern wir nur ein klein wenig“, sagt Karl Sieger.

Geboren und aufgewachsen ist der Jubilar in Castrop-Rauxel. Hier hat er auch seine spätere Ehefrau kennengelernt. „Wir kennen uns aus Kindheitstagen, seit der Sonntagsschule“, erzählt Ulrike Sieger. Beide gehörten sie der Freien evangelischen Gemeinde an, die der Vater der heute 81-Jährigen als Pastor leitete. Der Glaube begleitet das Paar. Er trägt sie – und er prägt ihr Leben. Karl Sieger ist selbst Theologe, hat an der Evangelischen Theologischen Hochschule in Ewersbach studiert.

„Eigentlich aber sollte mein Weg ein anderer sein“, erzählt er. Karl Sieger, aufgewachsen mit acht Geschwistern, machte eine Lehre zum Elektriker beim Vater, sollte später dessen Firma übernehmen. Dann besuchte er einen Missionsabend. „Hier“, so beschreibt es der 87-Jährige, „spürte ich den geistlichen Impuls, fand zur Berufung als Pastor.“ Nach dem Studium leitete er ab 1961 eine Freie evangelische Gemeinde in Halle/Westfalen, wechselte 1969 ins Siegerland.

1978 kam die Familie nach Radevormwald. Karl Sieger wurde Pastor in der Freien evangelischen Gemeinde Grafweg. Seine Wurzeln als Elektriker hat er nie abgelegt. „Wenn in den Gemeinden etwas gebaut wurde, hab ich die Elektrik zu einem beachtlichen Teil mitverlegt. So auch, als im Grafweg das Gemeindehaus gebaut wurde“, berichtet er. Ab 1985 war Karl Sieger Seelsorger und Arbeitstherapeut – da kam ihm wieder seine Berufsausbildung zugute – im Curt-von-Knobelsdorff-Haus, der Fachklinik des Blauen Kreuzes.

„1992 bekam ich einen Burnout, was verschiedene Ursachen hatte“, blickt er zurück. Er trat kürzer, arbeitete als Minijobber – wiederum in seinem alten Beruf. „Neun Jahre war ich als Elektriker in der Firma Wader beschäftigt.“ Als Pastor i.R. besucht Karl Sieger aber auch weiter das Seniorenheim an der Uelfestraße, predigt beim CVJM und in der Gemeinde.

Ehefrau Ulrike wurde in Duisburg geboren. „Kurz vor Kriegsende wurden wir ausgebombt“, erzählt sie. Der Vater war im Krieg, mit Mutter und Schwestern zog sie zu den Großeltern nach Iserlohn. Die Kriegsjahre, die sie als kleines Kind erlebte, vergisst sie nie. Das sei auch etwas, was sie gemeinsam haben, sagt das Ehepaar: „Krieg prägt einen das ganze Leben, egal wie alt man ist.“

Nachdem der Vater aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, übernahm er die Gemeinde in Castrop-Rauxel und zog mit der Familie dorthin. Ulrike Sieger machte eine Ausbildung als Kinderpflegerin, besuchte die Frauenfachschule in Fürstenhagen, arbeitete in einer Arztfamilie.

Ihren heutigen Ehemann hat sie schon als junge Frau ins Herz geschlossen. „Mit 15 Jahren habe ich gebetet, dass ich den rechten Lebenspartner finde, und wusste ab da, er ist es“, sagt sie mit einem Lächeln. Karl Sieger erlebte diesen Moment in seiner Rüstzeit, einer christlichen Freizeit. „Es gab ein Abendrot, nie vorher und nie nachher habe ich ein solches Abendrot gesehen“, erzählt er. „Ab dem Moment war Ulrike präsent in meinem Kopf. Ich wusste, ich werde sie heiraten.“ Zwar lebte die Familie der Jubilarin da schon in Bad Wildungen, doch der Kontakt war nie abgerissen. Allerdings: „Unsere Väter waren wie Feuer und Wasser“, erzählt Sieger. „Es war ein bisschen schwierig, bis wir 1963 heiraten konnten.“

Sohn Christian wurde 1968 geboren, Tochter Julia folgte 1970 und Tochter Katharina 1971. Heute hat das Paar auch drei Enkel. Einige Schicksalsschläge mussten Karl und Ulrike Sieger meistern. Ein schwerer Herzinfarkt des Ehemanns und der Verlust von Katharina, die vor drei Jahren starb, gehören dazu.

Kraft schöpfen Karl und Ulrike Sieger aus ihrer Liebe und dem Glauben. Jeden Morgen halten sie eine Morgenandacht. Sie erinnern sich auch gerne an gemeinsame Erlebnisse. „Im Siegerland sind wir mit den Kindern viele Wochenenden auf Mineraliensuche gegangen, so richtig mit Picknick“, sagt die Jubilarin. Solange es die Gesundheit zuließ, haben beide in Kirchenchören gesungen. Ulrike Sieger hat gerne gemalt und gezeichnet. Karl Sieger besitzt den grünen Daumen, gärtnern ist seine Passion. Noch heute ist er ab und zu ein Stündchen im Garten. „Länger geht aber nicht mehr“, sagt er.