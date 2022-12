„Der ganze Hype um Gebühren ist Kokolores“

Hückeswagener Tierärzte plädieren für Verständnis, Erhöhungen seien völlig normal.

Von Jakob Drogowski

Hückeswagen. Seit dem 22. November gilt die neue Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) – natürlich auch in der Schloss-Stadt. Damit wurden die Kosten für Behandlungs- und Beratungsleistungen empfindlich angezogen. Bereits vor ihrem Inkrafttreten war sie Gegenstand von Kritik und zahlreicher Befürchtungen von Tierschützern und Aktivisten. Der Tierschutzbund warnte vor überfüllten Tierheimen und medizinisch vernachlässigten Haustieren. Laut Hückeswagener Veterinären sei dies eine unberechtigte Sorge. Und die Erhöhungen seien hingegen überfällig.

„Der ganze Hype um die Erhöhungen ist Kokolores“, gibt der Hückeswagener Tierarzt Dr. Heinrich Lüttgenau zu verstehen. „Ich weiß nicht, seit wie vielen Wochen da über die sozialen Medien, aber auch in Nachrichtensendungen Unsinn und Panik verbreitet wird.“ Es sei ein ganz normaler Vorgang, dass Gebühren „alle paar Jahre“ erhöht würden.

Das letzte Mal wurde der Besuch beim Tierarzt vor 23 Jahren teurer. Die bisher geltende Gebührenordnung vom 28. Juli 1999 galt aus mehreren Gründen als überholt. Einerseits wird mit der Novellierung den heutigen wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung getragen sowie Anpassungen an die medizinisch fortschrittlicheren, daher aber auch kostenintensiveren Behandlungen vorgenommen.

„Von den bisherigen Gebühren konnte kein Tierarzt leben. Die Erhöhung war längst überfällig“, betont Lüttgenau, der den allgemeinen Unmut nicht versteht. „Die Post erhöht auch alle Jahre das Porto. Da wird sich nicht aufgeregt“, sagt der Tierarzt. Die Anpassung sei bereits seit langem vorbereitet worden und stehe seines Wissens nicht im Zusammenhang mit den derzeitigen Krisen. Der Zeitpunkt sei zufällig.

Stephan Paufler von der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. Paufler und Bendler hofft derweil, dass sich die Kunden „von der allgemeinen Panikmache“ nicht beirren lassen. Allerdings müsse man befürchten, dass es nun „den einen oder anderen geben wird, der sich ein Haustier nicht mehr wird leisten können“. Dieser Umstand führt beim Deutschen Tierschutzbund zu den Befürchtungen, dass immer mehr Tiere an die ohnehin überlasteten Tierheime abgegeben oder gar ausgesetzt werden. „Während der Corona-Zeit gab es einen regelrechten Haustier-Boom. Viele Leute haben sich in Zeiten des Lockdowns unüberlegterweise Tiere angeschafft, die sie nun aus Zeit- oder Kostengründen nicht mehr haben wollen“, erklärt Pressesprecherin Hester Pommerering. Die Gebührenerhöhung könnte diese Entwicklung verstärken.

Dennoch sei die Neufassung laut Heinrich Lüttgenau unumgänglich gewesen. „Eigentlich kommt die Erhöhung viel zu spät. 90 Prozent aller Tierkliniken haben in den letzten Jahren dichtgemacht, weil sie sich nicht mehr finanzieren konnten. Bei den Praxen konnten Wochenenddienste nicht mehr gestemmt werden. Inhaber selbst mussten die Nachtdienste verrichten“, sagt der Veterinär. Hinzu kommt die deutliche Gehaltsanpassung für Tiermedizinische Fachangestellte, die weitere Kosten verursacht. Der ab dem 1. Oktober geltende neue Tarifvertrag soll die Attraktivität des Berufs stärken und die aktuell zunehmende Inflation ausgleichen.

„Ehrlich gesagt, habe ich damit nicht gerechnet. Da geht es um bis zu 30 Prozent. Allerdings waren die Mitarbeiter auch stets unterbezahlt. Insbesondere gemessen an deren Leistungen. Es geht dabei auch um Fairness“, sagt Stephan Paufler. Generell habe man sich in der Branche jahrelang unter Wert verkauft. „Das muss sich ändern. Qualität muss anständig vergütet werden.“ Sorgen mache sich Paufler derweil um die Arbeitsethik des Nachwuchses. „Die jungen Leute stellen nicht mehr denselben Qualitätsanspruch an sich, wie es in der Generation Ü60 meist der Fall ist. Natürlich hat das auch mit der Attraktivität des Jobs zu tun.“

Mehr als 1000 Punkte umfasst die neue, weitaus detailliertere GOT. Wie zuvor können die Tierärzte zwischen einem einfachen, zweifachen und dreifachen Satz für Behandlung oder Beratung wählen. Wobei viele, wenn auch nicht alle Posten angehoben wurden. Im Vergleich zur Altfassung kostet nun beispielsweise eine Impfung für Hund und Katze 11,50 Euro statt der bisherigen 5,77 Euro. Die allgemeine Untersuchung von Katzen verteuert sich in der einfachsten Variante von 8,98 auf 23,62 Euro, die von Hunden von 13,47 Euro auf dieselbe Summe. Zwischen Hunden und Katzen wird preislich nicht mehr unterschieden.

Der erste Satz darf nur in Ausnahmefällen unterschritten werden, mehr als der dreifache Satz nur mit ausdrücklichem Einverständnis des Halters. Sonst drohen rechtliche Maßnahmen. „Ich habe volles Verständnis, wenn jetzt bei Kunden Ängste aufkommen, aber wer unter dem 1,5-fachen Satz berechnet, arbeitet selbst jetzt nicht wirtschaftlich“, sagt Paufler.

Den maximal dreifachen Satz würden er und viele seiner Kollegen jedoch nur selten und in ausgewiesenen Fällen ausreizen. Der objektive Wert eines Tieres, auf den in der GOT ausdrücklich Bezug genommen wird, dürfe bei der Auswahl der Sätze niemals eine Rolle spielen. „Wir müssen nach wie vor aufpassen, dass es nicht zu einer ‚Tierzweiklassengesellschaft‘ kommt“, sagt Paufler. Und Kollege Lüttgenau verspricht: „Kein Pony oder Hund braucht wegen der neuen Gebührenordnung zu sterben.“