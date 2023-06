Der erste Häuslebauer im Neubaugebiet Eschelsberg

Birger Bergfeld erfüllt sich einen Kindheitstraum. Der Architekt hat sich besondere Ideen einfallen lassen.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Viel grüne Wiese und ein deutlich erkennbarer Neubau – so sieht es in diesen Tagen im Eschelsberg aus, wo künftig 45 neue Grundstücke bebaut werden sollen. Eines davon hat sich der Hückeswagener Architekt Birger Bergfeld gesichert. Er ist damit der erste Häuslebauer in dem neuen Wohngebiet.

Der Rohbau ist schon fertig. Und Birger Bergfeld strahlt, wenn er sich seinem künftigen neuen Haus nähert. Sechs Jahre hätten er und seine Frau nach einem geeigneten Grundstück in der Schloss-Stadt gesucht. Die meisten Angebote lagen zu weit weg von der Innenstadt. „Wir haben immer auf ein Grundstück spekuliert, aber auch durch die Corona-Pandemie haben sich unsere Planungen immer wieder in die Länge gezogen“, berichtet er. 2023 habe man dann endlich den Vertrag für das neue Haus am Eschelsberg unter Dach und Fach gebracht.

+ Der Rohbau ist bereits fertig, im Oktober möchten die Bergfelds einziehen. © Joachim Rüttgen

Der Architekt, der seit zehn Jahren in Köln arbeitet, hat das Haus natürlich selber geplant. „Ein Traum, den ich seit meinem sechsten Lebensjahr habe“, sagt der 37-Jährige. Das Besondere: Er hat für sich und seine kleine Familie mit Frau und zwei Kindern (vier und sechs Jahre) ein Haus ohne Dach geplant – also kein richtiges Dach, sondern ein Flachdach, das begrünt werden soll. Der Eingang ins Haus befindet sich seitlich zur Löwen-Grundschule in nördlicher Richtung. Der Blick fällt sofort auf die Galerie mit einem hohen Dachfenster und freiem Blick in den Himmel. Auffällig ist die Sichtbetondecke im gesamten Erdgeschoss mit Büro und einem großen Wohnraum mit Küche und Essbereich sowie die Sichtbetontreppe.

Bergfeld hat 133 Qua-dratmeter Nutzfläche auf 200 Quadratmeter Bruttogeschossfläche geplant. Das Grundstück ist 503 Quadrat-meter groß. In den Blick fällt später sicher auch die natürliche Lerchenholzfassade, die mit der Zeit grau wird. Im Obergeschoss finden sich ein Elternschlafzimmer, beide Kinderzimmer sowie zwei Bäder – eins mit Wanne, eins mit WC und Dusche. Das Haus verfügt über keinen Keller. „Aber für draußen planen wir einen Schuppen“, sagt Bergfeld.

Großer Vorteil: Im Eschelsberg gibt es bis auf Abstandsflächen und Gebäudehöhen keine weiteren baulichen Vorgaben. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Warum aber ein Flachdach? „Ich mag keine Dachüberstände“, sagt Bergfeld. Vor allem seine Frau habe sich das große Dachfenster über der offenen Galerie im Eingangsbereich gewünscht. Ende Oktober soll der Einzug stattfinden, mit größeren Verzögerungen rechnet der 37-Jährige eigentlich nicht mehr. Der Rohbau sei in zehn Wochen fertig gewesen.

+ So soll das Haus der Familie aussehen. © Bergfeld

Die Mehrkosten für den Bau seien noch human gewesen. „Der Beton wurde teurer, der Stahl günstiger. Wir haben etwa drei Prozent mehr zahlen müssen als ursprünglich kalkuliert“, rechnet er vor. Der Dachdecker sei im Endeffekt sogar noch um 10.000 Euro günstiger geworden als ein Angebot vom November 2022. „Generell muss man aber schon sagen, dass das Bauen derzeit teurer geworden ist. Vor zwei Jahren hätten wir 30 Prozent weniger gezahlt“, sagt Bergfeld. Er als Fachmann beobachtet den Markt natürlich ganz anders. Und trotzdem habe man sich in dieser besonderen Zeit für den Neubau entschieden. „Wir wollten das unbedingt auch für unsere Kinder machen“, sagt Bergfeld, der derzeit am Füstenberg in einer Vier-Zimmer-Wohnung wohnt. Die Kinder müssen sich ein Zimmer teilen, weil ihr Papa das Büro fürs Homeoffice benötigt. Die beengten Zeiten sollen bald vorbei sein.

Bergfeld selbst ist an der Kölner Straße groß geworden, seine Mutter war Lehrerin an der GGS, der heutigen Löwen-Grundschule. Für seine Kinder bedeutet der Neubau im Eschelsberg kurze Schulwege. Obwohl die Tochter nach Wiehagen muss, hat der Sohn die Wunschschule gleich vor dem Kinderzimmer. „Uns ist die Lage hier zentral genug. In Scheideweg und auf dem Dierl hätten wir auch was bekommen können, aber da waren die Grundstücke zu klein oder eben zu weit weg“, sagt Bergfeld. Für Eschelsberg stand die Familie unter den ersten drei Interessenten auf der Liste. „Vom Licht her haben wir hier das beste Grundstück“, findet der Architekt und blickt hoch zur Kölner Straße. Der Vorteil des Grundstücks weiter unten: ganz wenig Straßenfront, dafür umso mehr Grundstück und Gartenfläche. Bergfeld hat nachgerechnet: „13,5 Meter Straße, aber 30 Meter Gartenfläche“, sagt er.

Eigenleistung spart Kosten

Beim Grundstückspreis habe er schon schlucken müssen, denn eigentlich hatte er sich 700 Quadratmeter vorgestellt, aber gut 500 sind es geworden – zu 228 Euro pro Quadratmeter. „205 Euro wären mein Wunsch gewesen“, sagt er. Mittlerweile sind drei weitere Grundstücke in dem Neubaugebiet zumindest erkennbar, Bergfelds werden aber mit Abstand als Erste ihr neues Domizil beziehen. Ende Mai sollen die Fenster kommen, dann kann der Dachdecker loslegen, anschließend folgen die einzelnen Gewerke. „Aber vieles machen wir auch selber. Ich habe Freunde, die helfen bei den Löchern für die Elektrik. Wir verputzen selber, dämmen selber. Das spart auch Kosten“, sagt der Häuslebauer. Die Türen in seinem Haus werden übrigens raumhoch, sind sogenannte Blockzagentüren, vorne bündig mit der Wand ohne Umfassungszarge. Noch ein Clou: Zur Straße wird es keine Fenster geben, nur eine Holzfassade, vor die Bergfeld gerne einen Kirschbaum pflanzen würde, der dann vor dem grauen Kubus sicher bestens wirken würde. „Fast quadratisch wie ein Kunstwerk oder eine Skulptur.“

Bauvorhaben Eschelsberg

Verkauf Dieter Klewinghaus ist zufrieden. Der Leiter des Regionalen Gebäudemanagements berichtet, dass der Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet Eschelsberg gut läuft. Einst gab es 400 Interessenten für die 45 Grundstücke. Diese Liste ist mittlerweile abgearbeitet.

Vermarktung Die Vermarktung startete im Mai 2022, sukzessive fragte die Stadt bei den potenziellen Interessenten nach. Einige sprangen ab, andere blieben interessiert. „Einigen war die Bausituation zu unsicher, und sie wollten lieber zum jetzigen Zeitpunkt doch nicht bauen“, berichtet Klewinghaus.

Grundstücke Nach aktuellem Stand sind 18 Grundstücke verkauft, bei zwei wird der Notarvertrag gerade vorbereitet. Acht Grundstücke sind reserviert, „so dass wir sagen können, dass die Hälfte weg ist“, sagt Klewinghaus. Derzeit gebe es pro Woche zwei bis drei Grundstücksanfragen, die man alle bedienen könne. „Ziel war es ja ohnehin nicht, alle Grundstücke innerhalb eines Jahres zu verkaufen“, sagte Klewinghaus. Die Stadt habe sich Zeit bis 2025 und 2026 gelassen. So seien derzeit auch noch fast alle Grundstücksgrößen erhältlich. Nur die Bereiche direkt an der Kölner Straße seien alle verkauft.

Mehrfamilienhäuser Die zwei Flächen für Mehrfamilienhäuser sind verkauft und reserviert. Alle Informationen, Kontakte und einen Übersichtsplan: hueckeswagen.de.