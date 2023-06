Der Beverdamm bleibt bis Mitte Juli gesperrt

Bauarbeiten werden voraussichtlich erst in der dritten Ferienwoche beendet sein.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Verbote sind wohl für manche Zeitgenossen dazu da, sie zu umgehen. Im Fall des Bauzauns auf dem Beverdamm wurden am ersten heißen Wochenende des Jahres immer wieder Badegäste dabei beobachtet, wie sie sich durch den Bauzaun zwängten und dann über die verkehrsfreie Fahrbahn des Beverdamms von der einen auf die andere Seite wechselten. Das bestätigt Bauamtsleiter Andreas Schröder. Dabei hat die Absperrung durchaus Sinn, soll sie doch verhindern, dass Fußgänger in den Baustellenbereich gelangen und sich womöglich verletzen.

Vom an der Kreisstraße 5 gelegenen Parkplatz am Beverdamm sind die Bauarbeiten gut zu erkennen: Auf etwa einem Drittel der etwa 500 Meter langen Strecke bis nahe des Betriebsgeländes des Wupperverbands haben die Bauarbeiter bereits die 80 Zentimeter hohen Winkelsteine aus Beton gesetzt. Die sind zwingend notwendig, denn ohne sie wäre die Verbreiterung des Gehwegs parallel zur Fahrbahn der K 12 nicht machbar. Denn weil die Straße des Staudamms schmal ist, kann der Bürgersteig nur in Richtung Wasserfläche verbreitert werden. Dafür ist ein Eingriff in den Randbereich des Damms notwendig.

Es handele sich um einabschüssiges Bauwerk

„Es handelt sich um ein abschüssiges Bauwerk“, sagt Wolfgang Krämer vom Amt für Immobilienwirtschaft der Kreisverwaltung, das den Bau in Auftrag gegeben hat. Je weiter der Gehweg in Richtung Wasser verbreitert wird, desto höher müssen die L-Steine sein. „Da kommen wir irgendwann in Dimensionen, die nicht mehr möglich sind“, erläutert Krämer.

So lassen jetzt die 80 Zentimeter hohen Elemente eine Gehwegbreite von 1,70 Meter zu. Wäre diese auf zwei Meter angelegt worden, „würden wir hier über ganz andere Dimensionen sprechen“. Trotzdem ist am Beverdamm einiges in Bewegung gekommen. „Das war nicht ganz unproblematisch, weil wir ja baulich an dem Bauwerk etwas verändern“, erläutert Krämer. Daher musste die Bezirksregierung die Verbreiterung des Gehwegs genehmigen.

Den Gehweg dürfen später weiterhin nur Fußgänger betreten, die Radfahrer müssen sich die Fahrbahn mit Autos und Motorrädern teilen. Anders sieht es aus bei dem neuen Rad-/Gehweg entlang der Bever-Talsperre, der zu Beginn 2022 fertiggestellt worden war. „Ein normaler Rad-/Gehweg hat eine Breite von 2,50 Metern, hier sind wir sogar auf eine Breite von drei Metern gegangen, weil wir mit viel Betrieb gerechnet haben“, betont der Mitarbeiter der Kreisverwaltung.

Auch wenn Fahrradfahrer weiter über die Straße fahren müssen, sieht er keine Gefahr für sie: „Die Strecke ist auf fast einem halben Kilometer gut einsehbar. Und es wird ohnehin langsam gefahren, wenn sich die Fahrzeuge hier begegnen.“ Eine Ausnahme seien vielleicht die Abendstunden, wenn nichts mehr los ist. Dann sind auch mal Raser auf zwei und vier Rädern auf dem Staudamm zu beobachten.

Die Bauarbeiter haben die Steine im oberen Bereich des Damms entfernt, den Boden abgetragen und dann mit einer neuern Abdichtung versehen. Auf ein Betonfundament werden die Winkelsteine gesetzt, wobei sämtliche Fugen mit Teerpappe abgedichtet werden. Später kommen der Frostschutz, eine Fein- und eine Aspaltschicht darüber, ehe die Deckschicht asphaltiert und im letzten Arbeitsschritt die Schutzplanke wieder installiert wird.

Das wird voraussichtlich erst so um den 10. Juli passieren. Eigentlich sollten die Arbeiten bis zu den Sommerferien beendet sein. Doch gestalteten sie sich vor allem aufgrund der schweren Betonelemente aufwendiger als gedacht. Auch konnte die Baufirma nicht immer mit zwei Kolonnen arbeiten.

Es ist zu vermuten, dass der Bauzaun auch in den nächsten Wochen ignoriert wird, wenn das schöne Wetter wieder viele Badegäste an die Talsperre locken wird. „Es ist zwar nicht erlaubt, den Beverdamm zu betreten“, betont Andreas Schröder, der Bauamtsleiter warnt daher: „Jeder tut das auf eigenes Risiko!“

Hintergrund

Der Bürgersteig des Staudamms, der an der Wasserseite entlangführt, ist lediglich ein Meter breit. Nach Beendigung der Bauarbeiten soll er um 70 Zentimeter breiter sein, wobei er zur Talsperre hin vergrößert wird. Die ursprüngliche Breite war mit Blick auf die Verkehrssicherheit zu knapp bemessen – vor allem dann, wenn sich Fußgänger begegneten. Die Folge war ein Ausweichen vom Gehweg auf die Fahrbahn der K 12. Doch gerade bei schönem Wetter ist auf dem Beverdamm entsprechend viel Verkehr mit Autos, Motorrädern und Fahrrädern.