Das Programm fürs Altstadtfest steht

Am 10. und 11. September wird in Hückeswagen wieder gefeiert.

Hückeswagen. In diesem Jahr steigt am Wochenende 10./11. September wieder das Altstadtfest. „Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und seit gestern steht auch das Bühnenprogramm am Schloss für das Wochenende fest“, teilt Torsten Kemper von der Stadtverwaltung mit.

Höhepunkt am Samstagabend sei in diesem Jahr der Auftritt von Harry Polter. „Die Band hat zuletzt im Jahr 2017 beim Altstadtfest in Hückeswagen gespielt – damals noch als Vorgruppe“, berichtet Kemper. Damals kamen sie gut an – in diesem Jahr wird Harry Polter daher der Hauptact am Samstag.

Zum Auftakt gibtes wieder Freibier

Kemper ist überzeugt: „Aber auch das restliche Programm an diesem Wochenende kann sich sehen lassen – es ist eine gelungene Mischung aus traditionellen Höhepunkten und neuen Überraschungen.“ Traditionell beginnt das Fest natürlich mit dem Aufzug der Vereine zum Schloss und der Begrüßung durch Bürgermeister Persian – wie immer auch in diesem Jahr verbunden mit Freibier.

Am Samstag gibt es dann auch wieder die beliebten Auftritte der Altstädter Ratsbläser, der Kinder der GGS Wiehagen und der Volkstanzgruppe aus der französischen Partnerstadt, Les Bons Z'Enfants d'Étaples. Neu in diesem Jahr sind Auftritte der Big Band Bergisch Gladbach, der Band Plenty Faces und eine Präsentation des Hückeswagener Pole Dance Studios.

„Der Sonntag steht wie immer ganz im Zeichen der Hückeswagener Sportvereine, die am Nachmittag die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern werden“, erklärt Kemper. Und auch die Garde von Blau-Weiß Neye ist wieder mit Showtänzen dabei. „Drumherum ist ebenfalls einiges geboten“, verspricht Kemper, am Vormittag werde zum Beispiel der Saxophonist Dirk Trümmelmeyer die Zuschauer begrüßen. Der Tanzcorps von Rut-Wiess Dabringhausen zeigt sein Können im Anschluss an die Sportvereine, bevor dann das Acoustic Pop Duo Wandering Souls das Programm beendet. Moderiert wird das Programm auf der Bühne in bewährter Weise von Hans-Peter Danielsen.

In diesem Jahr gibt es noch eine besondere Überraschung abseits der Bühne, berichtet Kemper: „Auf dem Wilhelmsplatz wird am Sonntag um 11 Uhr der Clown Francesco auftreten, der ein Programm für Kinder zum Staunen und Mitmachen anbietet.“

Auch die Vergabe der Stände auf dem Altstadtfest sei in den letzten Zügen. Kemper: „Es zeigt sich aber schon jetzt, dass die Hückeswagener Altstadt wieder gut mit Ständen belegt sein wird.“

Bühnenprogramm

Samstag, 10. September:

13.00 Uhr Gemeinsamer Aufzug vom Wilhelmsplatz zum Schloss

13.30 Uhr Der Bürgermeister begrüßt die Gäste

13.45 Uhr Die „Altstädter Ratsbläser“ eröffnen das Fest

14.30 Uhr Big Band Bergisch Gladbach e.V.

15.30 Uhr Kinder der GGS Wiehagen mit einem bunten Programm

16.00 Uhr Plenty Faces

17.00 Uhr Les Bons Z'Enfants d'Étaples

18.45 Uhr Pole Dance

20.00 Uhr Harry Polter

Sonntag, 11. September:

11.00 Uhr Saxophonist

Dirk Trümmelmeyer

11.00 Uhr Clown Fransesco (auf dem Wilhelmsplatz)

13.15 Uhr Tanz-Corps Blau-Weiß Neye

14.00 Uhr Hückeswagener Sportvereine

16.30 Uhr

Tanz-Corps Rut-Wiess Dabringhausen

17.00 Uhr

Wandering Souls