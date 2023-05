Das Programm für den Ferienspaß steht

Direkt zum Auftakt des Ferienspaßes gibt’s in Dreibäumen einen Golf-Schnupperkursus.

Hückeswagen hat für die sechs Wochen 27 Angebote – gebucht werden können sie ab 31. Mai

Hückeswagen. Es sind weniger Angebote als noch 2019, dem Sommer vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Aber immerhin hat die Stadt für die Sommerferien vom 22. Juni bis 4. August 27 Angebote für das abwechslungsreiche Ferienspaß-Programm zusammenstellen können – und damit zwei mehr als noch im vorigen Jahr. Die richten sich an alle Kinder im Alter zwischen drei und 18 Jahren

Mit dem „Schnuppergolf“ von 10 bis 16 Uhr auf dem Golfplatz in Dreibäumen geht es mit dem Ferienspaß los, wie Mario Moritz mitteilt, der das Programm bei der Stadtverwaltung organisiert. Dabei können Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren erste Erfahrungen mit dem Schläger und Golfball sammeln.

Den Abschluss macht am Donnerstag, 3. August, das wöchentliche Ferien-Kino im Kultur-Haus Zach mit einem Film für Kinder ab zwölf Jahren. Die Verantwortlichen freuen sich, dass dieses Jahr einige neue Akteure mit Angeboten gewonnen werden konnten. Mit dem Schützenverein, dem Verein „Lebendige Inklusion“ aus Niederlangenberg, der Streetworkerin Renate Lieth, dem RSV 09, der Stadtbibliothek sowie dem ADFC sind gleich sechs neue Veranstalter dazu gekommen, berichtet Moritz.

„Mit den neuen Anbietern können wir ein abwechslungsreiches Programm sicherstellen“, versichert er. „Es ist schön zu sehen, dass nach Corona wieder mehr für die Kinder und Jugendlichen in Hückeswagen geboten werden kann.“

Auch in diesem Jahr finden wieder gezielt Angebote für Jugendliche statt. Für sie gibt es etwa die Fahrt in den Movie-Park, aber auch das Ferien-Kino des Trägervereins des Kultur-Hauses Zach mit Filmen speziell für die älteren. Ebenso lädt die Streetworkerin alle Jugendlichen und junge Erwachsen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren für den 7. Juli zum Grillen und Chillen ein.

Moritz ist sich sicher: „Es lohnt sich also wie immer, das Angebot zu durchstöbern und sich für die passenden Angebote anzumelden“. Wie das geht? Ganz einfach: Auf der Internetseite der Stadtverwaltung www.hueckeswagen.de steht der Link zum Ferienspaß oder man gibt direkt obk.feripro.de in den Browser ein, wo auch die Angebote weiterer oberbergischer Kommunen zu finden sind. Dort sind alle Angebote gelistet, und viele lassen sich direkt über das Internet buchen. Es gibt aber auch Angebote, die über den Veranstalter gebucht werden. Sämtliche Buchungen werden am kommenden Mittwoch, 31. Mai, freigeschaltet.

Kontakt Fragen rund um den Ferienspaß können per E-Mail an ferienspass@hueckeswagen.de gerichtet werden. büba