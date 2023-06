Das Presbyterium sucht neue Mitglieder

Am 18. Februar 2024 wird gewählt. Wer erstmal reinschnuppern möchte, kann das tun.

Radevormwald. Die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Radevormwald weist auf die Vorbereitungen für die Presbyteriumswahl im Jahr 2024 hin. Am 18. Februar 2024 wird das Presbyterium, das Leitungsgremium der Gemeinde, neu gewählt. Ihm gehören sechs gewählte Gemeindemitglieder, der Pfarrer, gegebenenfalls ein Vertreter der Mitarbeiter und ein Jugendpresbyter an.

Gemeinsam trägt dieses Gremium die Verantwortung für das Gemeindeleben. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Es handelt sich um ein Ehrenamt. Auslagen werden erstattet.

„Das Wahlverfahren für die Amtsperiode 2024 bis 2028 beginnt am kommenden Sonntag, 4. Juni. Alle wahlberechtigten Mitglieder unserer Kirchengemeinde sind aufgefordert, bis zum 16. Juni schriftliche Wahlvorschläge beim Presbyterium einzureichen“, teilt die Gemeinde hierzu mit.

Gewählt werden können alle Mitglieder der Gemeinde, die am Wahltag zwischen 18 und 74 Jahre alt sind.

„Sind sie an eine Mitarbeit interessiert? Dann melde Sie sich bitte gerne bei einem der Presbyter/innen oder bei Pastor Jeschke“, heißt es in der aktuellen Ankündigung der Kirchengemeinde. Auch „reinschnuppern“ in eine der nächsten Sitzungen sei möglich.

Auskunft: Pastor Dr. Dieter Jeschke, Telefon (02195) 1044, sowie Presbyteriumsvorsitzende Gisela Busch, Telefon (02195) 4725, informieren weitergehend und freuen sich auch über Hinweise, wer womöglich Verantwortung tragen möchte. Auch per E-Mail: pfarramt@rade-reformiert.de; gisela.busch@ekir.de. s-g