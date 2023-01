Das neue Jahr wird in Etaples Nachbarort eiskalt begrüßt

Auf der ganzen Welt gibt es kälteunempfindliche Menschen, die das neue Jahr mit einem Bad in der eiskalten See begrüßen. Auch in Le Touquet, dem Nachbarort von Etaples.

Mutige stürzen sich am ersten Tag des Jahres in die kalte Nordsee.

Von Axel Bornkessel

Etaples. Die Lufttemperatur betrug zwölf Grad, ungewöhnlich mild für dieses Jahreszeit, und die des Wassers lag nur wenig darunter. Vielleicht hat das am Neujahrstag Dutzende fröhlicher Menschen ermuntert, sich bei kräftigem Wind in die Fluten zu stürzen: Schauplatz war der Strand von Le Touquet-Paris Plage, dem Badeort an der Küste vor Hückeswagens Partnerstadt Etaples-sur-Mer.

Beseelt und jauchzend sprangen die „nordistes“, wie sie hier heißen, ins bewegte Meer und tummelten sich. Das Ganze hatte auch etwas Karnevaleskes, denn die Schwimmanzüge waren bunt gemustert und von allen möglichen Motiven inspiriert.

Weitaus größer war die Schar der Schaulustigen am Strand

Weitaus größer als die Schar im Wasser war die Menge der Schaulustigen, die am Seglerzentrum die Kleidung der Badenden sowie wärmende Laken bereithielten. Dennoch war hier nicht selten ein „Die spinnen, die Cht’is“ zu hören. Diese einmal äußerlich angewandte feucht-fröhliche Tradition des Neujahrsschwimmens gewinnt aber mehr und mehr Anhänger.

Zu diesem Treffen finden sich am Strand von Dünkirchen seit 2000 im Pas-de-Calais Menschen zusammen, die regelmäßig bei jedem Wind und Wetter ins Meer gehen. Le bain des Givrés, das eiskalte Bad, wie sie den Klubzweck benennen, macht seine Mitglieder geradezu süchtig, für einige wenige Minuten Meeresluft und Wasserkälte zu genießen. Wie ein Kick, so schwärmen sie, kommt einem dieser Kontakt vor, der durch alle Glieder fährt und den Körper belebt. Sicherlich eint die Liebhaber des Kaltbadens auch ein mentales Erlebnis, bei dem viel Adrenalin im Spiel ist sowie die Befriedigung, etwas für die Gesundheit getan zu haben.

Weitaus mehr Überwindung dürfte es Romain Vandendorpe aus Wattrelos unweit von Lille gekostet haben, mehr als zweieinhalb Stunden in einem mit Eis gefüllten Plexiglascontainer auszuharren. Das war im Dezember 2020, als er den Weltmeistertitel in dieser Disziplin errang. Seine Aktion war gedacht, um für die Behandlung eines krebserkrankten Mädchens Geld zu sammeln. Dabei war der Franzose angetreten, den Rekord von Wim Hof zu brechen. Der „Eismann“ hatte 2011 in einem Behälter voller Eiswürfel knapp zwei Stunden gestanden.

Für den weniger extremen Alltag empfiehlt Fitnesstrainer Vandendorpe regelmäßiges kaltes Duschen. Dieses Verfahren reduziere das Risiko von Entzündungen, es sei ein Training gegen Alltagsstress. Es fördere Herz- und Atemfrequenz, und der muskuläre Tonus würde gestärkt. Beim Kontakt mit kaltem Wasser ist es wichtig, betont der Eisspezialist, dies sofort und mit dem ganzen Körper zu tun, danach erst kommt der Kopf. Ob Eisschwimmen oder Dusche, die Prozedur macht fröhlich und bringt gute Laune.