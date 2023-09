Das letzte Mittagessen der „Lunchtime“

Der Imbis „Lunchtime#26“ schließt am 15. September. Inhaberin Iris Hager und ihr Koch Jens Jacobs schauen dennoch positiv in die Zukunft.

Die Betreiberin Iris Hager wird das Mittags- und Abendtisch-Restaurant aus wirtschaftlichen Gründen schließen.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Der Stand mit frischen Bratkartoffeln und Pfeffersoße oder Hollandaise beim Feierabendmarkt und auf diversen Stadtfesten wird zukünftig fehlen. Denn: „Lunchtime“-Betreiberin Iris Hager hat sich dazu entschlossen, den Betrieb ihres Schnell-Restaurant und damit auch den mobilen Verkauf von Speisen einzustellen.

Leicht fällt ihr das nicht. „Ich habe es geliebt“, versichert die 50-Jährige, die neben der Arbeit vor allem den Kundenkontakt und den „kleinen Schnack zwischendurch“, wie die Norddeutschen sagen, sehr schätzt.

Als Grund für die Schließung gibt die Hückeswagenerin wirtschaftliche Gründe an. „Die Lebensmittelkosten sind explodiert und fressen mich auf“, betont Iris Hager.

Die erhöhten Lebensmittelpreise wirkten sich auch auf die Kundschaft aus

Bei der Übernahme der „Lunchtime“ vor zwei Jahren habe ein Kilogramm Reis noch ein Euro gekostet, jetzt seien es 1,50 Euro. Selbst der Kartoffelpreis habe sich verdoppelt, vom Fleisch ganz zu schweigen.

Nach einer Preisanpassung ihrer frisch gekochten Mittagsgerichte seien schon einige Kunden weggeblieben. Um die Kosten aufzufangen, dürfte sie jedoch kein Essen mehr unter 14 Euro verkaufen. „Das würde ich selbst nicht zahlen wollen“, gibt sie zu.

Daher arbeitet Iris Hager, die mit Jens Jakobs auch einen Koch beschäftigt, schon seit längerer Zeit praktisch umsonst. „Nach zwei Jahren müssten ich aber eigentlich vom Geschäft leben können“, erläutert sie den Grund für ihre Entscheidung.

So unterstützte der Vermieter Iris Hager

Gekündigt worden seien ihr die Räumlichkeiten im ehemaligen „City-Pub“ nicht. Den Gerüchten, die derzeit in der Stadt kursieren, widerspricht sie rigoros. „Der Vermieter war mir gegenüber immer fair, zuvorkommend und hilfsbereit“, betont die Geschäftsfrau. Ihr seien sogar Drei-Monats-Pachtverträge angeboten worden, um das Risiko zu minimieren. „Gerüchte darüber, er sei mir mit der Pacht nicht entgegengekommen, entsprechen einfach nicht der Wahrheit“, betont Iris Hager.

Nicht nur die Stammkunden bedauern die Entscheidung zur Schließung, auch die Kunden, die das Essen nach Hause geliefert bekommen, müssen sich nach einem neuen Anbieter umsehen.

An den letzten beiden Öffnungstagen wird es wie gewohnt Currywurst mit Pommes am Donnerstag und ein Fischgericht am Freitag geben. Dazu möchte Iris Hager ein Querbeet-Essen kreieren. „Unser letztes Catering-Essen werden wir noch am 14. September ausliefern“, kündigt sie an.

In der zweiten Monatshälfte werden die gastronomischen Artikel verkauft

Nach der Schließung Ende kommender Woche startet der Ausverkauf gastronomischer Artikel wie Kühlvitrine, Kaffeeautomat, Bistrotische und Tischdeko. Damit setzt die gelernte Restaurantfachfrau auch gleichzeitig einen Schlussstrich unter ihrer Karriere im Gastronomiebereich. „Meinen nächsten und vermutlich letzten Job werde ich mit Bedacht wählen“, versichert die 50-Jährige.

Sorgen hätten ihr zukünftig auch die angekündigten Umbaumaßnahmen am Bahnhofsplatz bereitet, da dort dann keine Parkmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. „Ich merke es schon bei Veranstaltungen wie dem Schützenfest, dass weniger Leute kommen, wenn nicht in der Nähe geparkt werden kann“, berichtet sie.

Trotz der angekündigten Geschäftsaufgabe erhielt sie im Laden noch drei Wochen vor Toresschluss „Besuch“ vom Lebensmittelkontrolleur. „Die Rechnung kommt noch, obwohl ich die Kontrolle gar nicht bestellt habe“, scherzt Hager, die ihren Humor nicht verloren hat.

Das sind die Zukunftspläne der Imbiss-Betreiberin

Beim Altstadtfest am kommenden Wochenende wird sie noch ein letztes Mal ihre Bratkartoffeln auf dem Schlosshof anbieten. Dazu kann sie, wie auch schon in der Vergangenheit, auf die Unterstützung ihrer Familie zählen, die im Stand und beim Schälen der Kartoffeln hilft.

Sehr froh ist Iris Hager, dass ihr Mitarbeiter Jens Jakobs bereits eine neue Arbeitsstelle als Koch in Hückeswagen gefunden hat.

In Zukunft möchte sich die 50-Jährige mehr Zeit für Aktivitäten mit der Familie nehmen. „Das kam bisher immer zu kurz – da freue ich mich mega drauf“, versichert die durch ihr reges Engagement bekannte und beliebte Geschäftsfrau.

Hintergrund

Eröffnung:Die „Lunchtime#26“ wurde von Michael und Sandra Schüßler am 9. März 2019 in den Räumen der ehemaligen Kneipe „City-Pub“ an der Bahnhofstraße eröffnet.

Übernahme: Iris Hager hatte im Februar 2020 mit der Eröffnung des Kiosks „Großen Pause“ an der Kölner Straße den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Im Oktober 2021 übernahm sie den Imbiss „Lunchtime#26“.

Ausverkauf: Am Sonntag, 17. September, und Donnerstag, 21. September, stehen im Geschäft jeweils zwischen 15 und 18 Uhr gastronomische Artikel zum Verkauf.