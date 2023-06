Das Kneipensterben geht weiter

Seit 25. Mai hat das „Kö 3“ erneut geschlossen – Pächterin Aferdita Shala hat die Schloss-Stadt wieder verlassen.

Von Heike Karsten und Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Es gab Zeiten, da hatten die Hückeswagener die Auswahl zwischen den „kleinen Kneipen in unserer Straße“. Doch das ist längst Geschichte. Vor allem in der Innenstadt ist das Angebot der Gaststätten, wo man nach Feierabend und am Wochenende sein Bier trinkt, arg dezimiert worden. Das Kneipensterben ist seit vielen Jahren in vollem Gange.

Zum 31. Dezember 2019 schloss mit „Alt-Hückeswagen“ an der oberen Islandstraße die kleine Eckkneipe nach mehr als 170 Jahren. Im vorigen November hatte die Inhaberfamilie der Gaststätte „Zum Alten Markt“ an der Marktstraße die „dauerhafte Schließung“ angekündigt. Dabei hatte der „Alte Markt“ im November 2018 sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Bereits 2003 schloss das „Chelsea“ an der Ecker Weierbach- / Kölner Straße, 2011 die Gaststätte „Wiesengrund“ in Winterhagen, die Gaststätte Hager an der Grünestraße machte 2017 endgültig dicht. Das „Overland“ in Herweg, in den 80er- und 90er-Jahren ein beliebter Anziehungspunkt, ist schon lange dicht. Das „Paul’s“ am Schmittweg ebenfalls, der Nachfolger hielt sich nur kurz.

Die Traditionsgaststätte „Lotterbach“ in Herweg ist ebenfalls schon viele Jahre zu, ebenso die „Hubertusklause“ auf dem Höchsten und die „Wichsdose“ an der Bachstraße. Grund zum Optimismus gab es wenigstens beim „Kö 3“, das Im Dezember 2021 nach mehrmonatigem Leerstand wiedereröffnet wurde. Aber die neue Ära dauerte nur eineinhalb Jahren.

Schon die Wiedereröffnung der Traditionsgaststätte „Kö 3“ an der Kölner Straße stand unter keinem guten Stern. Pächterin Aferdita Shala musste länger als erwartet auf die Schankerlaubnis wartet. Im Dezember 2021 konnte die Gastronomin aus Leichlingen dann erstmals Gäste empfangen und bewirten. Jetzt, 18 Monate später, hat sie die Kultkneipe wieder geschlossen. Persönliche Gründe hätten zu diesem Entschluss geführt, berichtet die Wirtin im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es war zum Schluss alles etwas viel“, sagt Aferdita Shala und erzählt von Problemen mit dem Ordnungsamt und dem Vermieter der Gaststätte. „Mir wurden Steine in den Weg gelegt, und ich habe nie die Chance erhalten, richtig Gas zu geben“, beklagt sie. Als Beispiel nennt die Leichlingerin die fehlende Konzession zur Nutzung des Hinterraums für größere Gesellschaften. Im Winter musste die Wirtin die Kneipe zudem aufgrund einer defekten Heizung sogar komplett für zwei Wochen schließen. „Die Gäste haben gefroren“, erinnert sie sich.

Dabei hatte die Gastronomin in der Vergangenheit schon mehrere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Vor ihrem Umzug nach Hückeswagen hatte sie die Gaststätte „Zur Ratsstube“ in Leichlingen geführt, die durch die Hochwasserkatastrophe von Juli 2021 stark in Mitleidenschaft gezogen worden war, wobei ein Schaden von 75.000 Euro entstanden war. Richtig erholen konnte sie sich von diesem Schockerlebnis nicht. „Ich habe nach dem Hochwasser zu schnell weitergemacht und das gar nicht richtig verarbeitet“, weiß die 42-Jährige heute. Gesundheitliche Probleme sind die Folge.

Im Hückeswagener Altstadt-Lokal „Kö 3“ hatte die Wirtin durchaus für ein abwechslungsreiches Angebot gesorgt und zu Reibekuchen-Essen, Live-Musikabende, Karnevalsfeiern, Sportübertragungen und Silvester-Buffets eingeladen. Die Schloss-Stadt verlässt sie nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich habe hier trotz allem ganz tolle Menschen kennengelernt“, versichert Aferdita Shala.

Stefan Lorse, Geschäftsführer des Wiehagener Getränkegroßhandels, der auch das „Kö 3“ beliefert, bedauert das Kneipensterben in der Altstadt nicht nur aus der Sicht des Geschäftsmanns. „Es gibt schon eine deutliche Unterversorgung in Hückeswagen“, hat Lorse festgestellt. „Restaurants gibt es viele. Aber wenn man nur mal auf ein Bierchen weggehen will, wird es schwer.“ Er könne sich zwar durchaus vorstellen, einen neuen Pächter für die Traditionskneipe an der Ecke zum Schmittweg zu finden. Dazu müssten aber zunächst mit dem Hauseigentümer die Bedingungen für die Konzession des Hinterraums besprochen werden. „Ohne den Raum wird’s schwer“, stellt Lorse klar.

Derweil will sich Aferdita Shala nun erst einmal eine Auszeit gönnen, ihrem Beruf aber zukünftig auf jeden Fall treu bleiben – eventuell auch im Ausland. „Ich habe schon Angebote aus Madeira, Marbella und Gran Canaria“, kündigt sie an.

Den Hückeswagenern bleibt für ein Getränk an der Theke in der Innenstadt momentan nur noch das Kolpinghaus. Die Gaststätte „Zum Alten Markt“ an der Marktstraße könnte jedoch bald wieder ein weiterer Anlaufpunkt sein. Wie Inhaber Andreas Roerdink-Veldboom per Rundschreiben ankündigte, soll die Kneipe ab dem 16. Juni wieder öffnen – wenn auch nur freitags und samstags ab 16 Uhr.

Kult-Kneipe

Eröffnung: Das „Kö 3“ gehört seit mehr als 30 Jahren zum Stadtbild. 1989 wurde die Kneipe, deren Namen die Kurzform der Anschrift „Kölner Straße 3“ ist, in der Altstadt eröffnet.

Wirte: Zunächst führte Lothar Heinrich (2014 gestorben) die Kneipe, im Mai 1997 übernahmen der Hückeswagener Falko Möllenberg und seine aus Wermelskirchen stammende Lebensgefährtin Heide Lapp das Traditionslokal. Im April 2016 fanden sich mit Gunter und Birgit Bergfeld neue Pächter.

Ab Januar 2020 war Birgit Bergfeld, die Schwester von Lothar Heinrich, alleinige Pächterin. Nach einem mehrmonatigen Leerstand übernahm Aferdita Shala aus Leichlingen die Kult-Kneipe im Dezember 2021 und schloss sie jetzt wieder.