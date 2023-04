Das gibt es alles zu feiern in Hückeswagen

Sechs große Veranstaltungen stehen für 2023 im Terminkalender.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die dunkle Corona-Zeit scheint vorbei zu sein. Das heißt, dass 2023 das erste Jahr seit 2019 ist, in dem alles seinen gewohnten Gang geht. Das betrifft auch die Veranstaltungen, die ohne irgendwelche Einschränkungen vonstattengehen können. Das freut nicht nur die Organisatoren, sondern auch und vor allem die Besucher. Haben doch die Menschen 2020 und 2021, teilweise aber auch noch 2022 unter den fehlenden Kontakten und Feiermöglichkeiten gelitten. In diesem Jahr dürfte das auch in Hückeswagen anders sein, wie ein Überblick über die sechs größten Veranstaltungen der Schloss-Stadt verrät.

Bergischer Feierabendmarkt: Die gemeinsame Aktion der Städte Hückeswagen, Wermelskirchen, Burscheid und Wipperfürth startet in gut fünf Wochen in ihre dritte Saison. Ab dem 25. Mai gibt es bis Ende September jeden Donnerstag (mit Ausnahme der Feiertage) in den Städten entlang der Radtrasse den Feierabendmarkt mit den Marktbeschickern, die auch auf dem jeweiligen Wochenmarkt vertreten sind, aber auch mit Ständen von Vereinen und anderen Institutionen aus den Kommunen. Ziel ist es, dass die Besucher über den Markt und durch die Geschäfte bummeln, einkaufen und sich mit Freunden treffen. Die Möglichkeiten, um den Appetit und den Hunger zu stillen, werden groß sein. Der Auftakt ist in Wermelskirchen, danach geht es im Wochenrhythmus in Hückeswagen, Wipperfürth und Burscheid weiter, ehe das Ganze wieder von vorne beginnt.

Hückeswagen ist am 1. Juni, 6. Juli, 3. und 31. August sowie beim Abschluss-Feierabendmarkt am 28. September an der Reihe; jeweils 17 bis 21 Uhr, Bahnhofstraße, Wilhelmplatz, Islandstraße.

Weinfest: Ein leckeres Tröpfchen genießen, Freunde treffen, es sich gut gehen lassen – am ersten Wochenende im Juni geht das bestens auf dem Schlosshof beim inzwischen 16. Weinfest. Dort präsentieren Winzer aus der Pfalz und von der Mosel vor historischer Kulisse ihre Weine. Ein Flammkuchenstand sowie Schinken- und Käsespezialitäten runden das kulinarische Fest ab. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Band „Anduril“ (Freitag) sowie das Vater-Tochter Duo Louis und Lara Gentile (Samstag). Am Freitag, 2. Juni, 18 bis 23 Uhr, Samstag, 3. Juni, 15 bis 23 Uhr, Sonntag, 4. Juni, 12 bis 19 Uhr, vor dem Schloss.

Bierdorf Hückeswagen: Aus der einstigen Bierbörse wurde der Biermarkt und daraus das „Hopfen- und Food-Festival“. Jetzt heißt die Veranstaltung „Bierdorf Hückeswagen“: Am zweiten Juni-Wochenende wird sich vor dem Schloss alles rund um regionale Biersorten drehen, etwa „Schnaff“ aus Hückeswagen und „Dellmann’s-Bräu“ aus Wermelskirchen. Über eine Agentur werden zurzeit auch große, bekannte Bierbrauer kontaktiert. Insgesamt werden voraussichtlich etwa zehn Bierstände auf dem Schlosshof aufgebaut, dazu soll es einen Weinstand geben, und natürlich werden auch Antialkoholisches sowie deftige Speisen angeboten. Zumindest für Freitag und Samstag ist eine musikalische Begleitung geplant, teilt Stadtmarketing-Geschäftsführerin Andrea Poranzke mit, die das „Bierdorf“ zusammen mit Roland Kissau vom Ordnungsamt plant. Am 8. Juni (Fronleichnam), 16 bis 22 Uhr, Freitag/Samstag, 9./10. Juni, jeweils 16 Uhr bis Mitternacht auf dem Schlosshof.

Schützenfest: Das 2022er-Schützenfest war das erste nach drei Jahren – und erlebte einen Zuspruch wie lange nicht mehr. Kein Wunder, waren die Besucher doch regelrecht „ausgehungert“ nach Zerstreuung, Party und Freundetreffen. Wenn es nach den Schützen geht, soll sich daran auch am letzten Juli-Wochenende 2023 nichts ändern. Die Voraussetzungen dafür dürften jedenfalls gegeben sein, denn das Programm bietet neben Kirmes und viel Traditionellem auch reichlich Partystimmung. Für den Auftakt am Freitagabend wurden DJ Hillsrocker, der Partymusik auflegen wird, und die in der Region beliebte Coverband „Harry Polter“ verpflichtet. Für den Samstag haben die Schützen, wie im Vorjahr, erneut „Kärnseife“ aus Leichlingen engagiert, bei deren Auftritt die Besucher beinahe „das Zelt abgerissen“ hätten. Dazu wird Kurt Kokus für Stimmung sorgen. Montags spielt die Band „Let’s dance“. 21. bis 24. Juli: Festzelt und Kirmes sind auf dem Etapler und Bahnhofsplatz sowie auf dem Aldi-Parkplatz aufgebaut.

Altstadtfest: Das „Fest der Feste“ in der Schloss-Stadt ist seit 1976 das Altstadtfest am zweiten September-Wochenende. Auch hier waren Besucher sowie die Vertreter der Vereine und Institutionen im vorigen Jahr froh, dass endlich wieder groß gefeiert werden konnte. In den Straßen und Gassen der Altstadt sind kleine und große Trödler aktiv, überall gibt es die unterschiedlichsten Leckereien aus Hückeswagen, dem Bergischen und der ganzen Welt in fester und flüssiger Form. Auf der Bühne vorm Schloss gibt es zwei Tage lang Programm. Doch das Wichtigste für die Besucher ist: Freunde treffen, quatschen und jede Menge Spaß haben. Am 9./10. September, Innenstadt – vom Wilhelmplatz bis zum Schlosshof.

Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“: Holzhütten, selbst gebastelte Deko und was Leckeres zu essen – mehr braucht es im Grunde genommen nicht für einen Weihnachtsmarkt. Der Hückeswagener „Hüttenzauber“ am zweiten Dezember-Wochenende bietet dazu noch eine traumhafte Kulisse – egal ob er im Island mit den Fachwerk- und Schieferhäusern oder vor dem Schloss und der Pauluskirche aufgebaut wird. Dazu fahren zum Start wieder der Nikolaus und das Christkind in einer Kutsche oder einem ähnlichen Gefährt durch die Stadt und erfreuen die Kinder. Und wenn’s dann noch schneien würde... Der Frühling hat noch nicht einmal richtig Einzug gehalten, da ist die Vorfreude auf die kalte Jahreszeit schon immens groß. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“ am Freitag, 8. Dezember, von 17 bis 22 Uhr, am Samstag, 9. Dezember, von 13 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 10. Dezember von 11 bis 20 Uhr. Ob der „Hückeswagener Hüttenzauber“ erneut wie 2022 vor dem Schloss und der Pauluskirche stattfindet, steht noch nicht fest.