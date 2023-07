Krieg im Iran: „Das Gebet ist unsere stärkste Waffe“

Wahid Amini kommt aus dem Iran und erzählt über den Krieg in seiner Heimat, über seine Flucht und seine Zukunft in Hückeswagen. Amini hilft auch beim Friedensgebet (500 Tage Krieg in der Ukraine) in der Pauluskirche mit.

Wahid Amini kam 2018 aus dem Iran nach Deutschland. In Hückeswagen hat er sich integriert und taufen lassen.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Wo man geboren wird, das kann man sich nicht aussuchen. Auch hat nicht jeder die Möglichkeit, wegzuziehen und sich ein neues Leben aufzubauen. Das erfordert vor allem Mut. Viele Ukrainer sind vor dem Angriffskrieg nach Deutschland geflohen. Aber auch in anderen Ländern herrschen Krieg, Verfolgung und Folter. Wahid Amini hatte den Mut, seine Heimat zu verlassen. Er ist im Iran geboren und lebt seit 2018 in Deutschland. Hier hat er seinen neuen Lebensmittelpunkt gefunden und sich aktiv in die Evangelische Kirchengemeinde eingebracht.

„Ich habe mich hier 2018 taufen lassen“, berichtet der 34-Jährige. In Hückeswagen fühlt er sich wohl und angekommen, auch wenn der Anfang nicht leicht war. „Unter großen Schwierigkeiten bin ich über den Irak nach Deutschland gekommen und habe im Asylheim in Scheideweg mit drei Leuten auf einem Zimmer gewohnt. Das war nicht leicht“, erinnert er sich. Durch seine offene Art hat Amini jedoch schnell Kontakte knüpfen können. Vor allem durch die regelmäßigen Besuche des Internationalen Treffs im Café Kiwie, den die Evangelische Kirchengemeinde ins Leben gerufen hat.

Seinen Glauben konnte er im Iran nicht ausleben und flüchtete vor der Regierung und der Politik. Von den Zuständen in seiner Heimat berichtete Wahid Amini jetzt beim wöchentlichen Friedensgebet in der Pauluskirche: „Etwa zwei Millionen Christen werden weltweit verfolgt. Der iranische Staat ist seit der Revolution vor 40 Jahren islamisch ausgerichtet. Muslime, die dort zum Christentum konvertieren, werden mit der Todesstrafe bestraft.“ Menschen, die sich öffentlich zum Christentum bekennen, hätten große Nachteile bei der schulischen und beruflichen Ausbildung, sagt Amini. „Missionarisch tätige Christen müssen gar mit Folter, Gefängnis oder Hinrichtung rechnen.“

Zurzeit wird er zum Zugbegleiter bei der Bahn umgeschult

Im Iran leben offiziell etwa 800.000 gläubige Christen, dazu kommt eine hohe Dunkelziffer. „Viele trauen sich nicht auszusprechen, dass sie Christen sind“, sagt Amini. „Es war Gottes Fügung, dass ich hierherkommen konnte“, ist er überzeugt. In seiner Heimat hat der 34-Jährige die Ausbildung zum Dekorateur gemacht, konnte in diesem Beruf in Deutschland jedoch nicht arbeiten. „Die Anforderungen sind hier andere.“ Mittlerweile hat er eine eigene Wohnung in der Schloss-Stadt, ein kleines Auto, um zur Arbeit zu kommen, und auch eine Freundin, die ebenfalls aus dem Iran stammt, die er jedoch erst in Deutschland kennengelernt hat.

„Zurzeit mache ich eine Umschulung bei der Deutschen Bahn als Zugbegleiter“, erzählt Amini. Dazu hatte er mehrere Deutschkurse absolvieren müssen. In wenigen Tagen ist seine Ausbildung beendet, und er wird von der DB in ein Arbeitsverhältnis übernommen. Seine Kenntnisse in der kurdischen, persischen und deutschen Sprache setzt er auch mittwochs beim Flüchtlingstreff im Café Kiwie ein, wo er mithilft und sich unter anderem als Übersetzer engagiert. Darüber hinaus unterstützt er die Kirchengemeinde in Sachen Technik, wie beispielsweise bei den Übertragungen der Gottesdienste über den Youtube-Kanal. „Das Café Kiwie war seine erste Anlaufstelle. Jetzt gibt er die Hilfe, die er dort erfahren hat, wieder zurück“, freut sich Friedhelm Selbach, Initiator des Flüchtlingstreffs, über diese Entwicklung.

Mit seiner Familie steht Wahid Amini in Kontakt: „Sie ist in Sicherheit.“ Bis auf seinen Bruder seien seine Angehörigen Muslime. Durch seine Offenheit und sein Engagement hat der 34-Jährige schnell Anschluss in der Fremde gefunden. „Ich bin selbst in einer großen Familie groß geworden. Hier kenne ich viele Leute und habe auch schnell gelernt, mit der fremden Kultur klarzukommen.“

In seiner Freizeit spielt er Fußball beim RSV 09 in der Kreisliga B. Das Training musste er nur während der Prüfungsphase seiner Ausbildung pausieren. „Nach der Ausbildung mache ich weiter“, kündigt er an. Auch Singen zählt zu seinen Leidenschaften. Mit Kantorin Inga Kuhnert am Klavier würde Wahid Amini gerne einmal im Gottesdienst oder beim Friedensgebet ein Lied singen.

Von den Besuchern des jüngsten Friedensgebets erhielt Wahid Amini viel Zuspruch. „Wir halten weiter am Gebet fest. Gott wird darauf reagieren. Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft“, sagte eine Kirchenbesucherin zu ihm. Er selbst dankte für die Gebete und auch jegliche andere Unterstützung. „Das Gebet ist unsere stärkste Waffe.“ Er ist der festen Überzeugung: Jesus Christus kann auch die Situation im Iran verändern.

Iran

Regierung: Der Iran wird autoritär regiert. Zwar werden regelmäßig Wahlen abgehalten, aber aufgrund der umfassenden Einhegung durch die Machthaber und deren Möglichkeit der Manipulation sowie der unbedeutenden Stellung des Parlaments und des Staatspräsidenten werden diese als undemokratisch kritisiert.

Kontrolle: Das Mullah-Regime kontrolliert nahezu jeden Aspekt des täglichen Lebens im Hinblick auf religiöse und ideologische Konformität, durchdringt so das Leben aller und beschneidet die Freiheit des Einzelnen. Insgesamt kommt es zu vielen schwerwiegenden Verletzungen der Menschenrechte.

Bodenschätze: Durch seine Bodenschätze, vor allem die größten Erdgas- und die viertgrößten Erdölvorkommen der Welt, hat der Iran Einfluss auf die Versorgung der Welt mit fossilen Energieträgern.