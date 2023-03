Das DRK wünscht sich mehr Menschen wie sie

Blutspendedienst West und Kreisverband zeichneten treue Blutspender und Helfer für ihren Einsatz aus.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wie wichtig es ist, ausreichend Blutkonserven zur Verfügung zu haben, will man nie am eigenen Leib erfahren – weil man erkrankt oder Opfer eines Unfalls wird. Die Menschen im Oberbergischen Kreis sind im Bereich des DRK-Blutenspendedienstes West seit Jahren Spitzenreiter. Während die Spendenbereitschaft insgesamt rückläufig ist, sind die Oberberger ein Fels in der Brandung. Und darunter besonders die Hückeswagener. Das machte Jörg Harte, beim Blutspendedienst West für Oberberg zuständig, am Donnerstagabend bei der ersten Ehrung seit 2019 im Hotel Kniep deutlich. Wegen Corona hatte die traditionelle Ehrung der Blutspender zuletzt ausfallen müssen.

„Die Zahlen sind rückläufig, und durch Corona haben wir noch weitere, deutliche Einschnitte hinnehmen müssen“, hatte Harte festgestellt. So seien kreisweit im vergangenen Jahr nur 14.660 Spenden gesammelt worden, 2021 waren es noch fast 2000 mehr gewesen. „2023 lässt sich besser an, wird aber voraussichtlich auch noch ein Wackeljahr bleiben. Wir werden wohl erst in 2024 auf jeden Fall wieder richtig durchstarten“, betonte Harte, der die Oberberger Spender nach eigener Aussage „am liebsten klonen und überall verteilen würde“.

Oberberg sei ein wichtiger Standort für die Blutspenden – vor allem in den Ferien oder wenn in den Großstädten Karneval gefeiert werde. Eine weitere motivierende Zahl gab Harte den Hückeswagenern noch mit: „Wir waren mal bei fast 22.000 Spenden. Aktuell hat uns der Niederrhein den ersten Rang abgelaufen, den wollen wir uns zurückholen.“

Der Blutspendedienst sei von der Wichtigkeit her gleichzusetzen mit Krankenhäusern, was sich in der Pandemie dadurch ausgedrückt habe, dass Blutspenden möglich gewesen seien, auch wenn sonst alles eingeschränkt gewesen sei. „Wir haben in 2022 insgesamt um die 1000 Spenden aus Hückeswagen bekommen, darunter auch nur 107 Rückstellungen. Sie sind hier auch noch dazu sehr gesund“, sagte Harte schmunzelnd in Richtung der Jubilare.

„Ein Piks, eine halbe Stunde Zeit - und dann gibt es auch noch lecker Essen bei uns.“

Einen Punkt, den der Blutspendedienst verstärkt angehe, sei die Digitalisierung. „Wir haben die digitale Anmeldung in Corona eingeführt und werden das auch weiterhin so handhaben“, betonte Harte. Ältere Spender will das DRK dabei unterstützen.

Hildegard Kranenberg ist mit Manfred Kaiser vom DRK-Kreisverband ins Hotel Kniep gekommen. „Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle hier sind. Wir hoffen, dass wir den Trend der ersten Monate in 2023 fortsetzen können“, sagte sie. Allerdings lebe die Blutspende nicht nur von den Spendern, sondern auch von den ehrenamtlichen Helferinnen. „Wir bekommen langsam wieder Normalität, das Thema Lunchpakete ist vom Tisch“, versicherte Hildegard Kranenberg. „Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Hückeswagener Helferinnen bedanken, die sich bei jeder Spende herzlich um die Spender kümmern.“ Das lag auch Kaiser sehr am Herzen: „Wir im Kreisverband können wirklich stolz auf Sie alle sein – auf die Helferinnen und auf die langjährigen Spender.“

Gabi Vollbrecht war in zweifacher Funktion zur Spenderehrung gekommen – als Helferin und Spenderin. „Ich habe erst 25 Mal gespendet, bin also noch relativ neu. Und über die Spende bin ich dann vor ein paar Jahren in die Helfer-Schiene gerutscht“, erzählte sie. Ihre Schwiegermutter sei selbst aktives DRK-Mitglied gewesen, irgendwann habe sie dann zum ersten Mal Blut gespendet. Die Notwendigkeit für die Spenden sei ihr völlig klar. „Ich denke mir eben, wenn ich selbst mal ins Krankenhaus muss, dann bin ich doch auch froh, wenn Blut für mich da ist“, sagte Gabi Vollbrecht. Es sei ja auch kein Aufwand: „Ein Piks, eine halbe Stunde Zeit, und dann gibt es auch noch lecker Essen bei uns.“ Dazu bekomme man auf diese Weise auch vierteljährlich eine Blutuntersuchung. „Das Blut wird komplett durchgecheckt. Wenn etwas auffällig ist, bekommt man direkt Post vom Blutspendedienst“, berichtete Gabi Vollbrecht. Sie selbst habe ein Schreiben zum Glück zwar noch nicht bekommen, aber in ihrem Bekanntenkreis sei das schon vorgekommen. „Das ist Post, die man lieber nicht bekommt. Auf der anderen Seite ist es doch so, dass man auf diese Weise frühzeitig weiß, wenn etwas nicht in Ordnung ist.“ Sie werde auf jeden Fall weiter spenden – und bei der Versorgung der Spender mithelfen sowieso.

Hintergrund

Ehrungen: 25 Spenden: Brigitte Neumann, Ingrid Klaus; 50 Spenden: Katrin Stäbe, Jürgen Felder (Wermelskirchen); 75 Spenden: Martina Borchert, Beate Dickentmann, Marga Nunn, Monika Junklewitz; 100 Spenden: Thorsten Wagenrad; 125 Spenden: Armin Bilz; 150 Spenden: Christa Cholewa (Remscheid).

Termin: Die nächsten beiden Blutspendetermine in der Realschule, Kölner Straße 53, sind jeweils an einem Mittwoch, 10. und 17. Mai, jeweils von 15 bis 19.30 Uhr.



Anmeldung: Das DRK bittet um eine Anmeldung über die Blutspende-App oder per Internet. www.drk-blutspende.de