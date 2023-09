Das bietet die Bergische Wanderwoche

Am 13. September startet das erste von 13 Hückeswagener Angeboten – Für nächstes Jahr ist eine Premiere geplant.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Wenn in Hückeswagen das Altstadtfest gefeiert wird, startet die Bergische Wanderwoche – sie läuft vom 9. September bis 3. Oktober. Wegen der Traditionsveranstaltung beginnt sie in der Schloss-Stadt erst am Mittwoch, 13. September.

Insgesamt sind für Hückeswagen 13 Veranstaltungen geplant. Die Flyer mit den einzelnen Angeboten sind laut Heike Rösner, Tourismusbeauftragte der Stadt, verteilt und liegen bei vielen Einzelhändlern, in der Stadtbibliothek, im Rathaus und Bürgerbüro sowie an weiteren Stellen aus. Die Raiffeisenbank hat ihr zudem wieder ein Schaufenster an der Bahnhofstraße zur Verfügung gestellt, in dem noch einmal auf das Angebot aufmerksam gemacht wird.

Das sind die Wanderungen in Hückeswagen:

Mittwoch, 13. September: „Durch Wald und Feld“ mit den „Jungen Alten“; Start und Einkehr ist das Kolpinghaus am Wilhelmplatz, 11 Uhr, acht Kilometer, etwa drei Stunden.

Donnerstag, 14. September: Nordic Walking auf Wanderwegen mit dem TBH; Start um 9 Uhr am Parkplatz Schnabelsmühle, etwa neun Kilometer und zweieinhalb Stunden geht’s oberhalb der Wupper-Vorsperre entlang.

Freitag, 15. September: Rundwanderung zu den „Bäumen des Jahres“ mit dem Grünen-Ortsverband; 16 Uhr ab Parkplatz Sportplatz, sieben Kilometer, zwei Stunden.

Samstag, 16. September: „Schnitzeljagd durch Hückeswagen“ mit der Kolpingjugend; 15 Uhr ab Gruppenraum im Kolpinghaus, Goethestraße 54, fünf bis sieben Kilometer, etwa zwei Stunden, Anmeldung unter Tel. 0175-1425799 (Klintworth).

Sonntag, 17. September: Sonnenaufgangswanderung; ab 5.30 Uhr geht’s vom Bürgerbüro aus dreieinhalb Stunden über zehn Kilometer in den Norden der Stadt.

Montag, 18. September: Friedensweg; die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) wandert im Bereich Voßhagen mit Einkehr in die Friedenskapelle. Start der 90-minütigen und dreieinhalb Kilometer langen Wanderung ist um 18 Uhr ab Wanderparkplatz Voßhagen.

Dienstag, 19. September: „Den Bestäubern auf der Spur“ mit dem Bienenzuchtverein Hückeswagen 2010; Start und Ziel ist Pleuse 24a, acht Kilometer, etwa vier Stunden, um 16.30 Uhr geht’s los.

Freitag, 22. September: Musikalische Wanderung mit Markus Rösner; vom Schloss geht’s um 19 Uhr auf eine vier Kilometer lange und etwa zweistündige Tour zum Panoramasteig mit abschließender Einkehr in eine urige Kneipe.

Dienstag, 26. September: „Arbeiten und Leben an der Wupper“; mit Stadtführerin Martina Rey und Barbara Mosblech vom 3-Städte-Depot geht‘s um 16.30 Uhr vom Bürgerbüro aus über viereinhalb Kilometer und zweieinhalb Stunden los, im Mittelpunkt: die Geschichte(n) Hückeswagener Firmen an der Wupper.

Montag, 2. Oktober: Panoramawandern; mit der Wanderguppe Dhünn geht‘s ab 7.40 Uhr vom Bürgerbüro auf eine 22 Kilometer lange Strecke auf dem Bergischen Panoramasteig von Radevormwald über Hückeswagen bis Dhünn. Zum Startpunkt und am Ende der Wanderung wieder nach Hückeswagen wird mit dem Linienbus gefahren.

Pauschalangebote: Whisky-Wanderung Markus Rösner und Wolfgang Kaiser berichten auf einer etwa fünf Kilometer langen und dreistündigen Tour „auf schönen Wanderwegen“ im Bereich der Vorsperre über fünf verschiedene Sorten Whisky. Start ist um 14 Uhr am Wanderparkplatz Mühlenweg. In der Teilnehmergebühr von 33 Euro ist eine Whisky-Verköstigung enthalten. Maximal 25 Wanderer können mitgehen.

Duathlon mal anders – Wandern und Kanufahren: Am Sonntag, 24. September, und Samstag, 30. September, jeweils ab 11 Uhr, geht’s ab dem Parkplatz des Wupperverbands, Reinshagensbever 6, zunächst acht Kilometer mit dem Kanu über die Bever-Talsperre und anschließend 5,5 Kilometer zu Fuß zurück. Erwachsene zahlen 30, Kinder bis zwölf Jahre 20 Euro; maximal 40 Teilnehmer. Da die Vorsperre wegen des Öleintrags durch das Hochwasser vom Juli 2021 momentan nicht mehr als Wassersportrevier zur Verfügung steht, wird auf und an die Bever ausgewichen.

Nachdem es vor allem aus Hückeswagen Kritik an der späten Ausrichtung der Bergischen Wanderwoche im Jahr gegeben hatte – erst kurz vorm Herbst –, wird es für 2024 eine Neuerung geben: „Ich kann schon mal verraten, dass es die Bergische Wanderwoche im kommenden Jahr eine Woche im Frühjahr und eine im Herbst geben wird“, berichtet Heike Rösner.

Nachdem es in den ersten Jahren ab 2014 immer eine zweiwöchige Aktion im Frühjahr (Mai / Juni) gegeben hatte, wird die Wanderwoche seit 2021 immer für September / Oktober angeboten. Die Gastronomie hatte dem Veranstalter, „Das Bergischen“ zu verstehen gegeben, dass das der für sie bessere Termin ist. Sind doch im Frühjahr die Lokale häufig schon durch Hochzeiten gut gefüllt. Nun gibt es in 2024 einen Kompromiss.

Hintergrund

Anmeldung: Für diese Wanderungen muss man sich bei Heike Rösner – Tel. 02192 88806, Mail: heike.roesner@hueckeswagen.de – anmelden: Schnitzeljagd, Friedensweg, Den Bestäubern auf der Spur, Arbeiten und Leben an der Wupper, Panoramawandern sowie für die Pauschalangebote.

Startgebühr: Drei Euro; der Gesamterlös geht an eine soziale Einrichtung in Hückeswagen.