Das Altstadtfest geht in seine 46. Auflage

Hückeswagen feiert am 9. und 10. September – Bislang sind lediglich 135 Bewerbungen für Stände eingegangen.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Die beiden „dunklen“ Jahre sind vorbei, als die massenhafte Verbreitung des Coronavirus für eine Absage des Altstadtfestes in 2020 und 2021 gesorgt hatte. Nachdem die Traditionsveranstaltung schon im vergangenen Jahr wieder groß gefeiert werden konnte, geht es am 9. und 10. September in die 46. Auflage. „Die Vorbereitungen bei der Stadt laufen auf Hochtouren, und jetzt steht auch das Bühnenprogramm am Schloss fest“, teilt Monika Zöller mit, die das Event hauptsächlich organisiert.

Traditionell beginnt das Altstadtfest am Samstagmittag mit dem Aufzug der Vereine zum Schloss und der Begrüßung durch Bürgermeister Dietmar Persian, der dann ein Fässchen Freibier spendet. Danach folgen auf der Bühne verschiedene Auftritte von Musikgruppen und Grundschülern. Zudem werden die erfolgreichsten Teilnehmer im Stadtradeln geehrt. Höhepunkt am Samstagabend sei der Auftritt von Kärnseife aus Leichlingen, sagt Monika Zöller. Die Band, die schon bei den beiden vergangenen Schützenfesten das Festzelt gerockt hatte, will ab 20 Uhr mit ihrem Mix aus Rock, Pop und Schlager begeistern.

Einen besonderen Auftritt erwartet die Besucher am Samstag bereits ab 14.30 Uhr: Nachdem die Hückeswagener im März bei der Aktion „Saubere Stadt“ von Stadt und Bergischem Abfallwirtschaftsverband (BAV) ihre Wette gegen die Verwaltung gewonnen hatten und mit mehr als 200 Freiwilligen zum „Frühjahrsputz“ erschienen waren, werden einige musikbegabte Mitarbeiter als „Müllorchester“ auftreten. Wobei die Töne aus Instrumenten erklingen, die aus Recyclingmaterial hergestellt sein werden. „Ob dies einen musikalischen Genuss verspricht, bleibt abzuwarten. Aber verpassen sollte man das nicht“, rät Monika Zöller. Zumindest dürfte der Auftritt witzig werden.

Der Sonntag steht einmal mehr ganz im Zeichen der örtlichen Vereine. „Dazu wird zu Beginn eine gute Tradition wiederbelebt“, verspricht die Geschäftsführerin des Stadtmarketings. Drei Hückeswagener Chöre – der Frauenchor Schückhausen, die Chorgemeinschaft Straßweg und der MGV Liederkranz – präsentieren ihre Programme. Außerdem werden das Ballett der Hückeswagener Musikschule und der Posaunenchor Scheideweg unterhalten. Und auch die Garde von Blau-Weiß Neye ist wieder mit Showtänzen dabei. Im Anschluss an das musikalische Programm zeigen traditionell die Hückeswagener Sportvereine ihr Können. Zum Abschluss am Sonntag spielt die Band „7 Days“ Funk-, Soul- und Jazz-Cover.

Ein wenig reserviert geben sich allerdings die Standbetreiber. Zwar gibt es einige neue Angebote und auch die neue Leitung des Jugendzentrums stellt sich vor. Aber für Imbiss-, Getränke- und Trödelstände hat die Stadt lediglich 135 Anmeldungen erhalten. Im vorigen Jahr waren es noch 150, 2017 sogar 185 Stände gewesen. Woran der Rückgang liegt? „Ich habe nicht wirklich eine Idee“, gesteht Monika Zöller. Womöglich seien viele Leute immer noch etwas zurückhaltend. Große Lücken im Festbereich mit Schlosshof, Markt-, Waidmarkt-, Island- und Bahnhofstraße (Café Bauer bis zum Biergarten des Hotels Kniep) soll es aber nicht geben. „Wir werden die Stände geschickt verteilen“, verspricht die Organisatorin. Auch werde der Parkplatz an der Bongardstraße nicht belegt. Nachzügler könnten noch auf der Bahnhofstraße untergebracht werden.

Bierstände werden von DLRG und Schützenverein betrieben

Unter den Standbetreibern werden die großen Hückeswagener Vereine wie ATV, TBH und Kolpingsfamilie sein. Die Freunde aus Etaples mit frischem Fisch am Wilhelmplatz sowie Königs Wusterhausen mit regionalem Bier und Spreewaldgurken am Schloss sind im September ebenso mit von der Partie. Und das Kinderkarussell wird am Wilhelmplatz aufgebaut sein. Die beliebten Bierstände am Schloss betreiben dieses Jahr die DLRG und der Schützenverein.

Bei Kindern, die ihre ausrangierten Spielsachen, Kleidung und Co. anbieten wollen, wird so verfahren wie in den vergangenen Jahren: Ein Team der Stadtverwaltung wartet am Samstagmorgen, 9. September, am Wilhelmplatz und wird die Jungen und Mädchen über das Festgelände verteilen. Beim Einzeichnen der Standplätze werden ihre Plätze mit „KD“ für Kinderdecke gekennzeichnet. Für sie ist das Trödeln kostenfrei. Das Goethetal bleibt derweil gesperrt für Trödler.

Toilettenwagen stehen am Schloss und auf der Bahnhofstraße, dort wird auch das Zelt des Deutschen Roten Kreuzes aufgebaut sein. Für Sonntag, 10. September, lädt die Werbegemeinschaft für die Zeit von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Das komplette Bühnenprogramm

Samstag, 9. September:



13 Uhr: Aufzug zum Schlossplatz

13.30 Uhr: Grußwort des Bürgermeisters und Freibier

13.45 Uhr: Altstädter Ratsbläser

14.30 Uhr: Müllorchester der Stadtverwaltung

15 Uhr: Siegerehrung des Stadtradelns

15.30 Uhr: Kinder der Grundschule Wiehagen

16 Uhr: Musique d´Etaples (Musik aus der Partnerstadt)

17 Uhr: Rock-Cover von den Rocktonauten

20 Uhr: Stimmungsmusik von Kärnseife (bis Mitternacht)

Sonntag, 10. September:



11 Uhr: Frauenchor Schückhausen

11.30 Uhr: Chorgemeinschaft Straßweg

12 Uhr: MGV Liederkranz Grünestraße

12.30 Uhr: Ballett der Musikschule

13.15 Uhr: Tänze von Blau-Weiß-Neye

14 Uhr: Posaunenchor Scheideweg

14.30 Uhr: Hückeswagener Sportvereine zeigen ihr Können

17 Uhr: Funk-, Soul- und Jazz-Cover der Band 7 Days (bis 18 Uhr)