Darts beim TV Herbeck boomt weiter

Mit dem Aufstieg in die Regionalliga setzen die Sportler aus Radevormwald ihre Erfolgsserie fort.

Von Joachim Rüttgen

Radevormwald. Mit so einem großen Erfolg hatten wohl nur die kühnsten Optimisten gerechnet. Im März 2018 gründete der TV Herbeck seine neue Darts-Abteilung. Bereits ein Jahr später nahm ein Team am Spielbetrieb des Nordrhein-Westfälischen Dartverbandes teil. „Seit diesem Tag hat unser Team 1 alle (!) gespielten Liga-Spiele gewonnen.

Folglich reihte sich ein Aufstieg an den anderen, zunächst von der Kreisklasse in die Bezirksklasse, dann in die Bezirksliga und nun in die Regionalliga“, berichtet der Vorsitzende des Vereins, Roger Feldermann. Somit gehöre das Team, abgesehen von NRW-Teams in der 1. und 2. Bundesliga, zu den 40 stärksten Mannschaften in NRW.

Die bisherige Überlegenheit könne man eindrucksvoll an zwei Statistiken ablesen: In der individuellen Spielerbilanz der gerade abgelaufenen Bezirksliga-Saison befinden sich vier Spieler unter den Top sechs. Dies sind neben Felix Steinebrunner und Sven Thiel die Brüder Marcel und Yannick Joppien.

„Somit verwundert es auch nicht, dass Felix mit 43, Sven mit 36 und Yannick mit 29 die Liste der Bestleistungen – als Bestleistungen gelten 180er-Aufnahmen, also drei Treffer in die Triple 20, Highfinishes über 99 Punkte sowie die Beendigung eines Legs mit weniger als 19 Darts – in ihrer Liga anführen“, berichtet Feldermann.

Der Kader des Teams 1 besteht aus lediglich elf Spielern

Auch die weiteren Teammitglieder hätten entscheidend zum Erfolg beigetragen. „Dies ist umso bemerkenswerter, als dass bei Meisterschaftsspielen in der Bezirksliga bei 16 Einzeln und vier Doppeln immer mindestens acht Spieler eingesetzt werden müssen. Der Kader des Teams 1 besteht aus lediglich elf Spielern“, teilt der Vorsitzende mit.

Verstärkung bekommt der TV Herbeck für die kommende Saison in der Regionalliga aus Wuppertal, Rene Wenger wechselt von Wuppertal 1919 nach Radevormwald. „Ein weiterer Aufstieg, wenn auch vermutlich nicht wieder ungeschlagen, ist somit nicht ausgeschlossen“, meint Feldermann. Und auch das Team 2 habe die Saison sehr zufriedenstellend abgeschlossen und den Klassenerhalt bereits vor dem letzten Spieltag sichergestellt. Seit Gründung der Darts-Abteilung ging es stetig bergauf. Das schlägt sich auch in einer außerordentlichen Steigerung bei den Mitgliederzahlen nieder. Stand Anfang Juni zählte die Darts-Abteilung beim TV Herbeck bereits 60 Mitglieder.

Für das Endturnier der Bergischen Dartsliga, eine außerhalb des Verbandes organisierte Meisterschaft, konnte sich der TV Herbeck auch qualifizieren. „Da die Spiele aber generell unter der Woche stattfinden, werden wir uns voraussichtlich ab der nächsten Saison hieran weiterhin nicht beteiligen“, kündigt Feldermann an.

Im Frühjahr fiel der Startschuss für die Darts-Jugendakademie. In den Räumen des Vereinsheims an der Lessingstraße unterrichten die Übungsleiter Oliver Greve und Marcel Joppien Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren im richtigen Umgang mit den Pfeilen und allem, was dazugehört: Technik, Konzentration, logische Rechenwege. Dieses außergewöhnliche Engagement habe dem TV Herbeck im Zuge der „Bewegungsoffensive 2023“ eine Einladung in die Staatskanzlei nach Düsseldorf gebracht.

Als einer von drei Vereinen landesweit nahmen Tanja und Grischa Röbke die Auszeichnung sowie eine finanzielle Zuwendung der Landesregierung zur Förderung der Jugend entgegen. „Das Geld wird umgesetzt in die Ausbildung der Trainer sowie die Anschaffung von zwei Scolias. Diese kamerabasierten Systeme helfen beim automatischen Zählen und bei der späteren Analyse des Trefferbildes“, erläutert Feldermann.

Wer Lust hat, seine Fähigkeiten auszutesten, ist an den Trainingstagen Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag ab 19 Uhr in der Flurstraße 12 willkommen. Weitere Infos gibt es bei Abteilungsleiter Norman Mairle unter Tel. 0152-33935067.