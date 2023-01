Corona: Nur noch 225 neue Fälle

In der vergangenen Woche meldete das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises 225 laborbestätigte SARS-CoV-2-Fälle an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) Nordrhein-Westfalen.

Vor einer Woche waren es noch 331. Laut LZG lag die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis gestern bei 83,2.

Seit dem letzten Wochenbericht meldete das Gesundheitsamt insgesamt acht verstorbene Personen aus dem Oberbergischen Kreis, die vor ihrem Tod positiv auf das Virus getestet worden waren. Darunter war auch eine 87-jährige Frau aus Hückeswagen; außerdem ein 90-jähriger Wiehler, ein 86-jähriger, ein 81-jähriger und ein 80-jähriger Wipperfürther, ein 81-jähriger Engelskirchener, eine 85-jährige Engelskirchenerin und eine 81-jährige Gummersbacherin.

In Hückeswagen wurden vergangene Woche 32 neue Corona-Fälle gemeldet, drei mehr als in der Vorwoche. In Radevormwald waren es diesmal 14 (plus zwei) und in Wipperfürth 16 (plus drei). -ms-