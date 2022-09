Corona: 52 neue Fälle in Hückeswagen

Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis bei 294,4.

In Radevormwald gibt es nach Stand vom Wochenbeginn derzeit 89 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet sind. In Hückeswagen sind derzeit 62 Menschen infiziert, in Wipperfürth sind es 90. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis lag am Dienstag beim Wert 294,4.

In Radevormwald gab es in der vergangenen Woche 67 neue Meldungen von Corona-Infektionen, in der Woche zuvor waren es noch 78 gewesen. In Hückeswagen nahm die Zahl der Fälle in der vergangenen Woche zu: Waren es im Zeitraum vom 22. bis 28. August noch 34 neue Fälle gewesen, wurden in der Woche vom 29. August bis 4. September 52 Fälle verzeichnet.

In Wipperfürth wurden in der vergangenen Wochen ebenfalls mehr neue Fälle verzeichnet, nämlich 67, während in der Woche zuvor die Zahl noch bei 59 Neuinfektionen gelegen hatte.

Der Kreis meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Ein 93-jähriger Mann aus Lindlar ist verstorben.

Derzeit werden in den Krankenhäusern des Oberbergischen Kreises 23 Menschen wegen Covid-19 behandelt. Sie alle befinden sich nach Stand von Montag auf Normalstation. -s-g-