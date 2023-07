Christian Hartmann ist neuer Schützenkönig

Hämmern. So ganz geglückt war der Beginn der Regentschaft des neuen Schützenkönigs der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Hämmern nicht. Konnte die neue Majestät doch nicht, wie es die Tradition verlangt, unter der alten Linde an der St.-Anna-Kirche proklamiert werden – Regen hatte das verhindert. So fand die Krönung im Zelt am Schützenhaus statt.