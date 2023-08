CDU fordert Trinkwasser – kostenlos und öffentlich

Bahnhofs-, Wilhelm- und Schlossplatz.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Wenn es heiß wird, gibt es in der Regel mehr Tage mit Werten von mehr als 30 Grad als früher. Nicht zuletzt deshalb ist der Kreis dabei, ein Interkommunale Klimawandelanpassungskonzept für Oberberg zu erstellen, mit dem sich die Kommunen noch gezielter den Folgen der Klimaveränderungen stellen können. Auch in der politischen Diskussion in Hückeswagen waren Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung schon Gesprächsthema. Jetzt wird die CDU konkret: In einem Antrag an den Bürgermeister für die nächste Ratssitzung am 26. September fordert sie die „Einrichtung von öffentlichen, kostenfreien Trinkwasserspendern“.

Diese sollen baulich so ausgeführt werden, dass dort auch Wasserflaschen aufgefüllt werden können, schreibt Fraktionsgeschäftsführerin Cornelia Päper. Zudem soll die Stadt einen Plan zur Realisierung erarbeiten. Als mögliche Plätze hat die CDU den Bahnhofs-, Wilhelm- und Schlossplatz ausgemacht.

„Konkret soll ebenfalls untersucht werden, wie die Planung von Trinkwasserspendern in andere Planungen, wie die Umgestaltungsmaßnahmen im Rahmen des ISEKs, integriert werden können und welche Fördermittel gegebenenfalls genutzt werden können“, heißt es in dem Antrag.

„Auf die Menschen in der Stadt haben Hitzewellen gesundheitliche Auswirkungen“, heißt es in der Begründung für den Antrag. Besonders chronisch Kranke, Ältere, Demente, Kleinkinder, Schwangere und Menschen mit Übergewicht litten unter den Temperaturen. Viele Städte in Deutschland hätten längst darauf reagiert und böten die Möglichkeit einer kostenfreien Erfrischung mit reinem Trinkwasser an. „Die hervorragende Qualität des Leitungswassers in Hückeswagen, das regelmäßig häufiger und strenger kontrolliert wird als gekauftes Flaschenwasser, die gesundheitlichen Vorteile, die Vermeidung von Plastik, die bessere Hygiene, die erhöhte Lebensqualität und das breite öffentliche Interesse an einem Trinkwasserspender zeigen die vielen Vorteile und die Notwendigkeit von Trinkwasserspendern auch in Hückeswagen auf“, betont Päper.