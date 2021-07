Im Café KiWie hilft man sich

Integration

Der Flüchtlingstreff der Evangelischen Kirchengemeinde hat sich weiter etabliert. Lothar Engels (2.v.l) und Friedhelm Selbach (2.v.r) mit Habtom, Yusif, Zana und Hussein.

Der Integrationstreff der evangelischen Kirchengemeinde auf Wiehagen hat sich zu einer festen Einrichtung entwickelt.

Von Heike Karsten

Im Café KiWie der evangelischen Kirche auf Wiehagen treffen sich jeden Mittwochabend Menschen verschiedener Nationen, Kulturen und Religionen und spielen Kicker oder Tischtennis, reden, essen und lachen zusammen. Im großzügigen Gemeindesaal springen die Kinder unter den Augen von Hannah Weber (16) übermütig auf einem Trampolin herum. Ab 17 Uhr wird das Café KiWie zum Treffpunkt für Flüchtlinge und Hückeswagener.

KIWIE TREFFPUNKT KiWie steht für „Kirche in Wiehagen“ und ist eine Einrichtung der evangelischen Kirche Hückeswagen. Den Integrationstreff im KiWie gibt es seit Anfang 2016. GEMEINDEARBEIT Als Ansprechpartner und für die Betreuung der Gäste sind etwa zwölf ehrenamtliche Mitarbeiter jeden Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr in den Café-Räumen im Einsatz. Willkommen sind Menschen aller Glaubensrichtungen.

„Wir haben immer so um die 25 Leute hier“, sagt Friedhelm Selbach. Der Baukirchmeister ist Mitglied des Presbyteriums und betreut den Flüchtlingstreff von seiner Entstehung im Jahr 2016 an mit. Überwiegend sind es junge Männer zwischen 18 und 30 Jahren, aber auch junge Familien und viele Kinder, die inzwischen in Hückeswagener Schulen gehen, die regelmäßig ins KiWie kommen. Hier entstehen freundschaftliche Kontakte zu den Mitarbeitern. „Wir möchten ihnen das Gefühl geben, dass sie uns wichtig sind, dass wir ihnen - wenn möglich – ein Stück weiterhelfen auf dem oft sehr schweren Weg der Integration“, sagt Friedhelm Selbach.

Außerhalb dieses festen Treffpunkts sind die Mitarbeiter behilflich beim Ausfüllen von Formularen für Anträge, Begleitung bei Behördengängen, Vermittlung von Deutschkursen oder Arbeitsstellen und Beschaffung von eigenen kleinen Wohnungen.

Viele Anlaufstellen sind den Flüchtlingen in Hückeswagen nicht geblieben. Der Begegnungsabend im katholischen Gemeindehaus wurde aufgrund mangelnder Nachfrage nach einem Jahr eingestellt. Seit Mitte des Jahres ist auch der Kleidertreff im ehemaligen Hallenbadrestaurant geschlossen. „Wir haben bis heute durchgehalten, auch wenn die Aufgabenstellung sich ein Stück weit geändert hat“, sagt Pfarrer Reimund Lenth.

Angebot an Treffpunkten ist zurückgegangen

Im KiWie ist die Anzahl an Besuchern in den knapp drei Jahren relativ konstant geblieben. Viele Asylbewerber haben die deutsche Sprache schon gelernt oder auch einen Arbeitsplatz gefunden. „Es kommen aber vereinzelt immer wieder neue Gäste hinzu, die in Hückeswagen ein neues Zuhause gefunden haben“, beobachtet Selbach. Idrissa Missi de Diallo aus Guinea ist schon seit drei Jahren in Deutschland. Nach der Arbeit als Produktionshelfer kommt er regelmäßig zum Flüchtlingstreff. „Hier sind gute Leute, und man bekommt Hilfe“, sagt der 21-Jährige.

Erst vor einem Jahr ist der 16-jährige Ayman Hasan mit seiner Mutter und seinem Bruder von Syrien nach Hückeswagen gekommen. Auf dem Berufskolleg in Wipperfürth ist er auf dem besten Weg, sein Deutsch zu verbessern.

Arbeiten möchte auch Abdul Ahad Mohamad Amini aus dem Nord-Iran. „Ich wohne in einer Wohneinheit in Scheideweg mit 30 Personen zusammen. Da kommt es schon mal zu Problemen, vor allem wegen der Sauberkeit“, berichtet der 27-Jährige. Sobald er den Integrationskursus abgeschlossen hat, möchte er sich eine Arbeit suchen. „Es ist nicht gut, zu viel im Zimmer zu sitzen und nachzudenken“, sagt er. Deutsche Freunde zu haben, findet Abdul sehr wichtig „Ich möchte die Sprache und die Kultur kennenlernen, wir sind doch alle Menschen und eine große Familie“, ist er überzeugt.

Auch wenn 15 Mitarbeiter den Treff ehrenamtlich betreuen, so sind weitere Helfer gern gesehen.