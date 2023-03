Busverspätungen wegen Baustelle

App der OVAG informiert über Abfahrtszeiten.

Wipperfürth. Seit voriger Woche ist die Baustelle am künftigen Kreisverkehr am Wipperfürther Busbahnhof in Betrieb. Der Verkehr staut sich seitdem auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Auch bei den Linienbussen der Oberbergischen Verkehrsgesellschaft (OVAG) kommt es zu Verspätungen. „Durch längere Wartezeiten an der Baustellenampel und Rückstaus weisen die über Wipperfürth verkehrenden Linien derzeit eine Verspätung von durchschnittlich sieben Minuten aus“, teilt Danijel Tadic, Leiter Marketing und Vertrieb, mit. Betroffen sind die morgendliche Hauptverkehrszeit sowie der Berufsverkehr am späteren Nachmittag. „Einmal eingefahrene Verzögerungen haben Auswirkungen auf den weiteren Fahrzeugumlauf, so dass in Folge auch Linien auf anderen Fahrtstrecken von Verspätungen betroffen sein können“, erläutert Tadic.

Die OVAG bedauert die Einschränkungen und bittet vor allem verärgerte Fahrgäste zu berücksichtigen, dass der Fahrer keine Verantwortung für die Verspätungen trage. Auch die Möglichkeiten zur Entspannung der Situation durch planerische Eingriffe sind stark eingeschränkt. „Hinter einem Fahrplan steht ein komplexes System zur Disposition von Fahrzeugen und Fahrpersonal, in denen Fahrzeitverlängerungen – wie sie derzeit in Wipperfürth entstehen – eine vollständige Überarbeitung aller Linien im gesamten Kreisgebiet mit einem Vorlauf von mehreren Wochen erfordern würden“, betont Tadic.

Die OVAG empfiehlt allen Fahrgästen, sich vor Abfahrt über elektronische Auskunftssysteme eine aktuelle Fahrplanauskunft einzuholen, wofür auch die neue OVAG-App zur Verfügung steht. In der Auskunft werden Echtzeitdaten angezeigt, die durch die in den Bussen befindlichen Bordrechner, die in regelmäßigen Abständen GPS-Daten senden, ermöglicht werden. „Diese Daten werden dann auch in einer über die OVAG-App abgerufenen Verbindung berücksichtigt, und eine entsprechende Ankunftszeit des Busses wird prognostiziert“, erklärt der Leiter Marketing und Vertrieb. Sie ist sowohl im Apple- als auch im Playstore erhältlich. büba