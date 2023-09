Buntes Begegnungsfest vieler Nationen

Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ hatte am Jugendzentrum eingeladen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Schon vom Parkplatz im Brunsbachtal aus hört man Kinderstimmen und Musik je näher man zum Jugendzentrum kommt. Dass es ein nicht ganz normaler Nachmittag ist, wird klar beim Blick auf die beiden Banner am Zaun: Die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ hat eine Veranstaltung organisiert – mit multikultureller Unterstützung und Beteiligung.

Wenn man auf den Hof vorm Jugendzentrum kommt, kann man sehen, wie groß Unterstützung und Beteiligung sind – überall spielen Kinder, entweder am Tischkicker, mit Bällen oder anderem Spielzeug, an der Wand sind Tische und Bierzeltgarnituren aufgebaut, auf denen köstliche Speisen stehen und an denen Gruppen von Menschen sitzen und sich unterhalten.

Ein schönes Bild, findet Beate Bröring von „Wir sind mehr im Bergischen“. „Unsere Gruppe steht ja für Toleranz und Vielfalt. Und wer das heute sieht, wie viele Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen hier zusammengekommen sind, der kann doch nur begeistert und zuversichtlich sein“, sagt sie. Shirley Finster ergänzt: „Wir wollten bewusst möglichst viele Nationen mit ins Boot holen – auch als Helfer.“ Und so sind Menschen aus Neu-Guinea, der Mongolei, Ägypten, Iran, Irak, Afghanistan, Syrien, der Ukraine und Deutschland gekommen. Ein verbindendes Element sei das Essen. „Verständigung funktioniert über Essen. Alle sind auch sehr stolz auf ihre Speisen, die sie mitgebracht haben“, sagt Shirley Finster.

So hätten sich einige junge Geflüchtete direkt um den Grill gekümmert, sagt Petra Steffen-Küthe. „Auch das Fleisch haben Sie selbst mariniert und mitgebracht.“ Dazu sei die Bürgergruppierung auch sehr dankbar für zahlreiche Sponsoren. „Die Getränke wurden von Getränke Lorse gespendet, Moudi’s Soulfood haben fünf große Familienpizzen vorbeigebracht, die Cafés Steinbrink und Bauer haben Kuchen gespendet, Meister Blumberg die Würsten für den Grill“, sagt Shirley Finster. Finanziell sei die Gruppierung von Weitblick und den Grünen unterstützt worden. „Außerdem sind wir dem Jugendzentrum sehr dankbar für die Kooperation“, betont Shirley Finster.

Es ist eine Veranstaltung, die vor allem von der Kommunikation lebt. „Es ist trubelig, es ist viel los, die Stimmung ist gut. Das habe ich jetzt schon von so vielen Seiten gehört“, sagt Birgit Breuer, die sich gerade um den Kaffee gekümmert hat. „Ich bin auch wirklich glücklich darüber, dass so viele Besucher des Flüchtlingstreffs im Café Kiwie heute hier sind“, ergänzt sie.