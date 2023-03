„Bunte Hunde“ feiern Goldhochzeit

Einen romantischen Heiratsantrag gab es bei Waltraud und Karl-Heinz Zilken vor 50 Jahren nicht.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. In der Schloss-Stadt sind Waltraud und Karl-Heinz Zilken bekannt wie der sprichwörtlich „bunte Hund“. Hier sind sie aufgewachsen und zur Schule gegangen, haben am Ort gearbeitet und waren sogar 2001 das Schützenkönigspaar. Daher wundert es nicht, dass die Eheleute ihre Goldhochzeit mit mehr als 40 Gästen feiern werden.

Dass Karl-Heinz Zilken, der im sächsischen Canitz im Kreis Riesa geboren wurde und mit neun Geschwistern aufgewachsen ist, überhaupt nach Hückeswagen kam, ist vor allem seiner Mutter zu verdanken. „Wir sind aus Sachsen geflüchtet, waren im Grenzdurchgangslager Friedland und später im Flüchtlingslager Wipperfürth. Als meine Mutter das Schloss in Hückeswagen gesehen hat, hat sie beschlossen, hier wohnen zu wollen“, erzählt der 73-Jährige.

Seine Ehefrau Waltraud, geborene Thurat, die in Hückeswagen aufgewachsen ist, lernte er auf der Frühjahrskirmes auf Biegs Platz kennen. „Wir haben uns öfter gesehen, weil wir in einer Clique waren“, erinnert sich die 69-Jährige. Wer letztendlich den ersten Schritt zu einer festen Partnerschaft gewagt hatte, kann heute keiner mehr so genau sagen. „Es hat sich einfach so ergeben“, sagt der Jubilar und lacht. Ein gemeinsames Hobby war das Tanzen in den Gaststätten Schnabelsmühle und Wupperschenke. „Wir haben oft und gerne getanzt“, erinnert sich das Ehepaar.

Einen romantischen Heiratsantrag gab es nicht, vielmehr war die Hochzeit vor allem Mittel zum Zweck. „Ohne Trauschein hätten wir keine eigene Wohnung bekommen“, erläutert Waltraud Zilken. Ihr Mann hatte damals ein Zimmer bei dessen Bruder bewohnt. Als sich jedoch das zweite Kind ankündigte, wurde das Zimmer gebraucht. Und so beschloss man, Nägel mit Köpfen zu machen, auch wenn Waltraud Zilken mit gerade einmal 19 Jahren für die Hochzeit damals noch die Unterschrift ihrer Mutter benötigte.

Die Hückeswagenerin absolvierte bei Mode Sessinghaus ihre Lehre als Einzelhandelskauffrau und arbeitete von 1988 bis 2013 als Kaufmännische Angestellte des Remscheider General-Anzeigers. Danach kehrte sie noch einmal zur Mode zurück und arbeitete bei CMK-Fashion an der Bahnhofsstraße. Karl-Heinz Zilken ist gelernter Kfz-Mechaniker mit Meisterbrief, der bei VW Grüterich gelernt und zuletzt bis zur Rente bei Opel Köhler gearbeitet hatte. „Nach der Pensionierung habe ich mich noch einige Jahre um den Fuhrpark der Diakonie gekümmert“, fügt er hinzu.

Geheiratet wurde im Hückeswagener Standesamt und in der Johanniskirche; zur Feier waren nur die Eltern und Trauzeugen eingeladen. „Wir hatten ja kein Geld“, erinnert sich das Jubelpaar. Fünf Monate wohnten die Frischvermählten im Kinderzimmer der Braut, bis sie ihre erste eigene Wohnung an der Huckinger Straße auf Wiehagen beziehen konnten. „Ich hatte zeitgleich bei Karstadt angefangen zu arbeiten, wodurch wir günstiger an Möbel kamen“, fügt Waltraud Zilken hinzu. 1978 kam Tochter Nicole, ein Jahr später Tochter Nadine zur Welt.

+ Die Hochzeit der Zilkens am 30. März 1973. © privat

Mallorca war das Lieblingsreiseziel der Familie. „Wir haben es einmal mit den Kindern in den Bergen versucht, aber das konnte man in die Tonne kloppen“, erinnert sich der 73-Jährige und lacht. Strand und Meer waren den Töchtern dann wohl doch lieber als das Wandern in den Bergen. Nach einer Zwischenstation an der Goethestraße wohnt das Goldhochzeitspaar seit 19 Jahren in einer etwas versteckt liegenden Eigentumswohnung an der Islandstraße und fühlt sich hier sehr wohl. Die Nachbarschaft hat bereits das Binden des Türkranzes zum Jubelfest übernommen.

Von der Welt hat das Paar einige „Ecken“ gesehen, darunter Kuba, die griechischen Inseln, Tunesien, Ägypten und die Türkei. Was noch auf der Wunschliste steht, ist eine Kreuzfahrt. Liebevoll kümmern sich die Hückeswagener um ihre vier Enkelkinder im Alter zwischen zwei und 19 Jahren, die auch mit ihren Eltern das Weihnachtsfest bei den Großeltern feiern. „Dann gibt es Sauerbraten, das mögen alle“, sagt Waltraud Zilken. Ihr Mann steht auch schon mal am Herd – wenn auch nur für Bratkartoffeln. „Aber die sind legendär“, stellt er klar.

Waltraud Zilken trifft sich regelmäßig mit ihrem Kegelclub „Flotte Stinas“, während ihr Ehemann sich dem Sportschießen im Schützenverein Radevormwald verschrieben hat und sich regelmäßig mit dem Skatclub trifft.

Die Entscheidung, ihr Leben gemeinsam zu verbringen, war goldrichtig, wie die 50 Ehejahre beweisen. „Auch bei uns gab es Krieg und Frieden“, räumt der Jubilar ein. Besonders die optische Anziehungskraft spielte damals eine Rolle bei der Partnerwahl. „Ich wollte immer einen großen, starken Mann mit blonden Haaren“, betont Waltraud Zilken. Bis auf die Haarfarbe hat das auch geklappt. Für die Zukunft wünscht sich das Goldhochzeitspaar vor allem Gesundheit und viel gemeinsame Zeit mit seinen Kindern und Enkeln.