Bund zahlt 10 Millionen für Netzausbau

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (v. l.) überreicht Bauamtsleiter Andreas Schröder und Wipperfürths Bürgermeister Michael von Rekowski am Donnerstag in Berlin den Förderbescheid über gut 21 Millionen Euro für den Breitbandausbau in Hückeswagen und Wipperfürth.

Verkehrsminister Alexander Dobrindt überreichte am Donnerstag den Bescheid über die Förderung

Vermutet hatten Bürgermeister Dietmar Persian und Bauamtsleiter Andreas Schröder natürlich schon, dass der Bund den Förderantrag für den Breitbandausbau bewilligt, denn sie hatten immerhin eine Einladung ins Bundesverkehrministerium in Berlin bekommen. Aber erst seit Donnerstag steht definitiv fest: Hückeswagen und Wipperfürth bekommen insgesamt rund 21 Millionen Euro bewilligt, damit auch die letzten Weißen Flecken in beiden Kommunen mit schnellem Internet abgedeckt werden können.

+ Standpunkt von Karsten Mittelstädt © RGA

Andreas Schröder (Leiter Fachbereich Bauen, Planung, Umwelt in Hückeswagen) war zusammen mit dem Wipperfürther Bürgermeister Michael von Rekowski in Berlin beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, um den Förderbescheid aus den Händen von Minister Alexander Dobrindt in Empfang zu nehmen. Wenn Bundesministerien so viel Geld verteilen, dann wird das eben gern persönlich mitgeteilt, statt nur einen Bewilligungsbescheid zu schicken.

Die Schloss-Stadt hatte einen gemeinsamen Antrag für die Städte Hückeswagen und Wipperfürth eingereicht, um durch die gemeinsame Ausschreibung der Arbeiten Kosten zu sparen. Zwar wurde in beiden Städten in den vergangenen Jahren das Netz bereits ausgebaut, so dass viele Haushalte mindestens über eine 50 Mbit-Leitung verfügen. Das haben private Anbieter wie die Telekom aber nur dort gemacht, wo es für sie lukrativ ist. In dünner besiedelten Stadtgebieten tröpfeln die Daten nach wie vor aus den Leitungen. Mit den Fördergeldern wird die „Wirtschaftlichkeitslücke“ gefüllt, damit Telekommunikationsanbieter das Netz weiter ausbauen. Dabei sollen Glasfaserleitungen bis zu den Häusern verlegt werden, um echtes „High-Speed-Internet“ zu ermöglichen, teilt Torsten Kemper von der Stadtverwaltung mit.

Bürgermeister Persian: „Ich freue mich, dass der Bund unseren Förderantrag unterstützt. Durch den Ausbau mit Glasfaserkabel wird Hückeswagen flächendeckend mit schnellem Internet versorgt. Nach dem Ausbau des Innenstadtbereiches durch die Telekom können durch die Förderung jetzt auch die knapp 700 Gebäude, die bisher noch nicht ausgebaut waren, versorgt werden.“

Insgesamt umfasst das Projekt ein Investitionsvolumen von gut 21 Mio. Euro für beide Städte. Dabei liegt die sogenannte „Wirtschaftlichkeits-lücke“ bei gut 20 Millionen Euro, für die eine Förderung beantragt wurde. Die Bundesförderung in Höhe von rund 10,2 Millionen Euro ist dabei nur ein Teil des Förderpaketes, Auch das Land NRW bietet eine Fördermöglichkeit. Unterm Strich beträgt die Förderung 100 Prozent, so dass Hückeswagen keinen Cent beisteuern muss.

Die Förderzusage des Landes NRW steht noch aus

„Nach der Zusage durch den Bund werden wir jetzt umgehend die Förderung durch das Land NRW beantragen. Damit wir keine Zeit verlieren, wurde das Ausschreibungsverfahren, um einen Telekommunikationsdienstleister für die Verlegung des Netzes zu finden, bereits eingeleitet“, sagte Persian . Dennoch müsse der Förderbescheid durch das Land abgewartet werden. Nach der Zusage durch den Bund stünden die Chancen für eine weitere Förderung durch NRW aber sehr gut.