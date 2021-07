Büttenredner nehmen die aktuelle Schulpolitik aufs Korn

Karneval

+ © Peter Meuter Die knapp 200 Narren im Kolping-Saal bejubelten die vielen versteckten und offenen Spitzen Richtung Kommunalpolitik. © Peter Meuter

Bei der 86. Galasitzung der Kolpingsfamilie war auch der 2016 verstorbene „Stadtbüttel“ Franz Mostert Teil des Programms.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Sitzungspräsident Tobias Bosbach ist mittlerweile länger im Amt als Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und zusammen mit seinem Team sorgte er für Unterhaltung – sechs Stunden lang. Schon beim Einzug des Elferrats war die Stimmung unter den rund 200 fantasievoll gekleideten Narren im Kolpingsaal groß. In seiner Begrüßung nahm Bosbach sowohl die Bundes- als auch die Lokalpolitik gekonnt aufs Korn: „Tausendmal sondiert, tausendmal ist nix passiert, tausendundeine Nacht – der Lindner hat’s verkackt.“

Lokal betrachtet ging es hingegen vor allem um die Schulpolitik. Diese hatten sich fast alle Mitwirkenden zentimeterdick aufs Bütten-Manuskript geschrieben. „Ich werde jetzt mal vernünftig Schule machen“, sagte etwa Bosbach und zeichnete anschließend ein buntes Bild in der ersten „Drive-in-Schule“ Deutschlands – der (mit Blick auf die Fraktionschefs von Grünen, CDU und SPD) Egbert-Christian-Grasemann-Grundschule.

Nach dem kfd-Auftritt von Monika Lübbert und Claudia Eberius als humorvolles Duo Frau Höhneköffel und Immobilienmaklerin Krautwald, stand ein weiterer Höhepunkt an: „de Küttel vam Morjenstern“, Michael Loh und Heinz Pohl. Als „Security von Hückeswagens Justizminister Peter Biesenbach“, der gut gelaunt als Clown im Publikum saß, kommentierten sie gewohnt launig das Lokal- und Weltgeschehen, immer mit Bass und Gitarre in den Händen. Auch hier war die Schule Thema: Zur Melodie des Country-Klassikers „Rawhide“ hieß es da: „Tauschen, tauschen, tauschen. . .“ und: „Montanus hin, Realschul’ her, die Löwen liegen uns doch quer, wo geh’n wir hin, wo sind wir drin – Schultausch!“

Trump und Merkel suchen Rat bei Paul Posthorn

Nach der Pause wurde es kurzzeitig etwas sentimental, das aber auf sehr stilvolle Weise: Stefan Teders präsentierte als „Der Weber vom Island“ eine großartige Hückeswagener Variante des „Münchner im Himmel“. Da unterhielt er sich nämlich mit keinem Geringeren als dem im November 2016 verstorbenen „Stadtbüttel“ Franz Mostert. Der „Fanfarenzug von 1966“, gebildet von Mathias Pohl und Tobias Friedrich, brachte dann den wohl bissigsten Auftritt des Abends auf die Kolping-Bühne. Frech und respektlos, das aber immer „met Hätz“, stand unter anderem der (aus Brandschutzgründen gesperrte) Ratssaal auf ihrer Abschussliste: „Für Brigitte Thiel, die Deppen vom Kreis und alle Ratsmitglieder kommt jetzt das Lied ‚Wachet auf, ruft uns die Stimme’.“

Ehe das beliebte Männerballett dann auf gewohnt sexy Art das große Finale einläutete, betrat noch Heinz Pohl als Paul Posthorn die Bühne. Trump, Merkel, Schulz und Maybritt Illner suchten Rat beim „letzten analogen Telefonisten“. Nach gut sechs Stunden endete eine wunderbare Galasitzung.