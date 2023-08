Bürgerzentrum wird am 25. August eingeweiht

Radevormwald. Das neue Bürgerzentrum für die Wupperorte, das im ehemaligen evangelischen Gemeindehaus am Siedlungsweg in Keilbeck eingerichtet wurde, soll am Freitag, 25. August, eingeweiht werden. Dazu sind die Bürger von 15 bis 19 Uhr eingeladen. Auf die Besucher warten Infostände der Vereine und Beratungsangebote, eine Fahrrad-Reparatur-Station, Livemusik, eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Spielebox sowie Kaffee und Kuchen.