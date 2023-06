Nach der Pandemie-Flaute kommen die Fahrgäste allmählich zurück

Bürgerbus

+ © Moll, Jürgen (jumo) Der Bürgerbus-Verein verzeichnete in Corona-Zeiten einen Einbruch, ist aber gut durch die Pandemie gekommen. Rolf Geese bleibt Pressewart des Vereins. © Moll, Jürgen (jumo)

Bürgerbus-Verein in Hückeswagen blickt optimistisch in die Zukunft: Immer mehr Hückeswagener nehmen das Angebot wieder an.