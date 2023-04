Bürgerbüro hat einen jungen, neuen Chef

Kai Merten ist seit Jahresbeginn der neue Leiter des Bürgerbüros und damit Nachfolger von Dietlinde Müller, die das Servicenter der Stadtverwaltung im damaligen Neubau am Bahnhofsplatz ab 2002 mit aufgebaut hatte.

Von Stephan Büllesbach

Hückeswagen. Von A wie „Alters- und Ehejubiläen“ bis U wie „Untersuchungsberechtigungsscheine“ reicht die Palette der Dienstleistungen des Bürgerbüros. Und das schon seit mehr als 20 Jahren: Im September 2002 hatte das Team im 1. Stock des Neubaus am Bahnhofsplatz seine Arbeit aufgenommen. Es war damals eine Neuerung, denn ein solches Dienstleistungszentrum für die Hückeswagener hatte es in einer solch kompakten Form noch nicht gegeben. Zudem gehörten die Mitarbeiter des Bürgerbüros zu den ersten Verwaltungsangestellten, die nicht im Schloss, sondern mitten im Stadtzentrum arbeiteten.

In dem Team unter der Leitung von Melanie Wehner arbeitete damals auch schon Dietlinde Müller mit, die die Leitung später übernahm. Weil sie aber aus Gesundheitsgründen mitten in der Corona-Pandemie aufhören musste, hatte die Stadt eine Nachfolge gesucht – und sie in der Person von Kai Merten gefunden. Der 26-Jährige übernahm den Posten zum 1. Januar.

Wie seine drei Kolleginnen Michaela Berhorst, Verena Kaufhold und Elke Theede sowie der Tourismusbeauftragten der Stadt, Heike Rösner, sitzt er aber seit September vorigen Jahres im ehemaligen BEW-Büro sowie der späteren Impfstelle des Kreises (November 2021 bis Mai 2022) im Erdgeschoss, so dass das Bürgerbüro ebenerdig und barrierefrei von der Glashalle aus zu erreichen ist.

Kai Merten kommt ursprünglich aus Wermelskirchen-Eipringhausen, wohnt aber seit Mitte vorigen Jahres auf dem Dierl, seit Oktober 2020 ist er bei der Stadtverwaltung angestellt. Dabei hat er keine entsprechende Ausbildung absolviert, sondern ist gelernter Industriekaufmann. Nach seiner Lehre bei dem Remscheider Bauunternehmen August Dohrmann arbeitete er einige Jahre als Buchhalter für einen Wuppertaler Patentanwalt. „Allerdings war es bis Vohwinkel doch eine weite Strecke“, sagt Merten. Und weil er sich ohnehin schon für die Arbeit im öffentlichen Dienst interessiert hatte, bewarb er sich auf eine Stellenausschreibung für die Sachbearbeitung im Bürgerbüro – und wurde eingestellt. Das war nur einen Monat vor dem zweiten Lockdown. Doch Dietlinde Müller half Merten dabei, sich schnell zurechtzufinden. „Wir haben dann mit zwei Teams im Wechsel in Präsenz gearbeitet“, erinnert sich der 26-Jährige zurück. Termine gab es damals im Lockdown nur bei absoluten Notfällen. Etwa, wenn für eine der damals ohnehin nur noch äußerst seltenen Dienstreisen ein abgelaufener Reisepass verlängert oder es beim Zuzug eines neuen Bewohners des Altenzentrums Johannesstift schnell gehen musste.

Er habe sehr vom Wissen seiner Vorgängerin profitiert

Dass es zu Beginn seiner Zeit bei der Stadtverwaltung wegen der Einschränkungen im Zuge der Pandemie eher ruhig zuging, kam ihm entgegen. Denn so konnte er sich dank der Unterstützung der ehemaligen Leiterin gut in die Prozesse einarbeiten. „Ich habe von dem Hintergrundwissen meiner Vorgängerin sehr profitiert“, versichert Merten. Als Beispiel nennt er die Bearbeitung der Postbox, der elektronischen Datenübermittlung anderer Behörden.

Nach mehr als 40 Jahren bei der Stadtverwaltung war Dietlinde Müller im November 2021 zunächst krankheitsbedingt ausgefallen und musste später ganz aufhören. Die Stadt übertrug die Leitungsaufgaben schließlich an Kai Merten. „Wir hatten sowohl bei der Stellenbesetzung 2020 als auch bei der Besetzung der Leitungsstelle viele Bewerbungen“, berichtet Bürgermeister Dietmar Persian.

„Im jeweiligen Auswahlverfahren hat sich Herr Merten jedes Mal im Sinne einer Bestenauswahl durchgesetzt, sowohl in fachlicher Hinsicht wie dank seiner sozialen Kompetenzen.“

Das Lebensalter sei dabei kein Kriterium gewesen. „Wir haben übrigens in vielen Positionen Seiteneinsteiger und fahren damit im Regelfall gut“, versichert Persian. Zudem macht der neue Bürgerbüro-Leiter gerade ergänzend zu seiner kaufmännischen Ausbildung noch die Weiterbildung zum Verwaltungsfachangestellten.

Mertens Aufgaben sind es, die Kolleginnen zu unterstützen, das Team zu leiten und dafür zu sorgen, „dass der Laden läuft“. Im Vordergrund stehen Leitungsaufgaben, bei Ausfällen im Bürgerbüro hilft der 26-Jährige auch im Tagesgeschäft aus. Ständig bereitet er zudem die Umsetzung neuer Gesetze vor. Aktuell geht es um die Fotos für Ausweise, die ab 2025 nur noch digital eingereicht und bearbeitet werden dürfen.

Seinen Wechsel aus der Privatwirtschaft in die Verwaltung hat der Wahl-Hückeswagener nicht bereut, im Gegenteil: „Ich bin dankbar dafür, dass man mir in meinem jungen Alter die Chance gibt, Erfahrungen zu sammeln.“ Nicht zuletzt das spreche für die Stadt Hückeswagen, die Merten als einen „attraktiven Arbeitgeber“ bezeichnet.

Aufgaben

Kai Merten und seine drei Kolleginnen kümmern sich um Passangelegenheiten, Um- und Abmeldungen, Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen sowie Umtausch und Anträge von Führerscheinen. Allerdings können dort nicht mehr Autos abgemeldet werden, das übernimmt die Nebenstelle des Straßenverkehrsamts. Das Bürgerbüro ist im Erdgeschoss des Gebäudes Bahnhofsplatz 14, in der Glashalle, zu finden. Geöffnet ist montags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr, dienstags von 7.30 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr sowie an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr (außer, er fällt auf einen Feiertag).

Kontakt: Tel. (02192) 88-800 oder per E-Mail an info@hueckeswagen.de