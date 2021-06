Im Bürgerbüro hängt ein lebensrettender Defibrillator

Elektroschocks

+ © Morotn Gerhardus/Stadt Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wissen jetzt, wie ein Defibrillator eingesetzt wird. © Morotn Gerhardus/Stadt

Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden im Umgang geschult.

Sie sind unscheinbar, aber sie können Leben retten: Defibrillatoren, im Volksmund Defi genannt. Seit dieser Woche gibt es auch im Bürgerbüro am Bahnhofsplatz einen Defibrillator. Dieses handliche Gerät hängt direkt im Eingangsbereich und kann im Notfall Leben retten. Im Fall eines plötzlichen Herzstillstands unterstützt das Gerät die Wiederbelebung durch Elektroschocks.

In Hückeswagen hängen bereits an mehreren Orten solche Geräte, zum Beispiel auf dem Sportplatz Schnabelsmühle und auf dem Campingplatz Beverblick – jetzt ist auch zentral im Bürgerbüro ein Defibrillator während der Dienststunden verfügbar.

Damit das Gerät auch fachgerecht eingesetzt werden kann, wurden einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung in der Nutzung geschult.

In Deutschland sterben jährlich etwa 100 000 Menschen am sogenannten „plötzlichen Herztod“. Am häufigsten liegt dem Herzstillstand dabei ein Herzinfarkt oder eine Herzrhythmusstörung zugrunde. Im Allgemeinen dauert es durchschnittlich sechs bis zwölf Minuten, bevor ein Rettungswagen mit Notarzt am Notfallort eintrifft.

Auch auf dem Sportplatz und am Beverblick gibt es Defis

Jede Minute, die ohne Defibrillationsschock vergeht, bedeutet eine Verringerung der Überlebenschance um etwa zehn Prozent. Eine frühe Defibrillation am Herzen kann daher überlebenswichtig sein.

Die Leiterin der Bürgerbüros, Dietlinde Müller, freut sich über die zusätzliche Ausstattung: „Wir alle hoffen, dass wir das Gerät nie brauchen werden. Aber wenn doch mal der Notfall eintritt, ist es gut, über einen Defibrillator zu verfügen. Denn bei einem Herzstillstand geht es oftmals um Sekunden.“ miz/kam