Bürgerbad-Aus betrifft auch die Gastronomie

Weil das Schwimmbad abgerissen wird, müssen Restaurant und Imbiss weichen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Dass die Tage des Hückeswagener Bürgerbads in seiner jetzigen Form gezählt sind, ist schon seit mehreren Monaten Gewissheit. Wie es genau weitergehen soll, versucht die Politik derzeit in einem Arbeitskreis zu konkretisieren. Am 18. April hatte der Stadtrat der Schloss-Stadt beschlossen, dass ein neues Bad dem nach 50 Jahren nicht nur alt, sondern auch wirtschaftlich nicht mehr sanierbar gewordenen Willi-Daume-Bad im Brunsbachtal folgen soll. Dafür muss das jetzige Gebäude aber weichen.

Allerdings ist nicht nur das Bad betroffen, das voraussichtlich im kommenden Jahr den Baggern zum Opfer fallen wird. Es ist auch das Restaurant „Aquamarin“ von Dirk Hansmann, das es ab 2024 nicht mehr geben wird. „Die Kündigung zum 31. Dezember dieses Jahres ist schon vor einiger Zeit in meinem Briefkasten gewesen“, berichtet der Pächter.

Eine kurze, wechselhafte Geschichte

Wenn man sich die relativ kurze Geschichte des „Aquamarin“ ansieht, lässt sich auch mit viel gutem Willen nicht sagen, dass sie unkompliziert gewesen wäre. „Ich habe Ende März 2019 aufgemacht – nach vier Jahren des Leerstands, zumindest in gastronomischer Hinsicht“, blickt Hansmann zurück. Zwischenzeitlich war in den leerstehenden Räumen ein Flüchtlingstreff mit Kleiderkammer untergebracht worden. Im Frühling vor vier Jahren konnte sich jedoch Hansmann, der zuvor von 2011 bis 2016 das Restaurant im Golfclub Dreibäumen geleitet hatte, den Traum vom eigenen Restaurant mit seiner Mischung aus deutscher Hausmannskost und mediterranem Einschlag erfüllen.

„Das erste Jahr war dann auch eigentlich sehr gut“, bilanziert Hansmann. Aber dann kam das Coronavirus in die Welt, und Hansmann war nicht der einzige Gastronom, der von den Folgen der Pandemiebekämpfung betroffen war. Schließungen, Kontaktsperren, Außer-Haus-Verkauf, dann die langsamen Lockerungen bis hin zum Normalbetrieb nach dem offiziellen Ende der Pandemie – eine Durststrecke für jeden Gastronomen, dann aber auch gerade für jemanden, der sein Restaurant gerade erst eröffnet hatte. „Das war natürlich ein schwerer Schlag, aber ich habe mir im ersten Jahr ein gewisses Stammpublikum erkocht, das mich dann auch während Corona unterstützt hat“, versichert der Pächter.

Mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, der Inflation und den Preissteigerungen sei es anschließend auch nicht gerade leichter geworden. Aber dann kam ein Problem, das sich nicht aussitzen, umgehen oder lösen lässt: das marode Bürgerbad, dem das Restaurant angegliedert ist.

„Ich finde es ein bisschen schade, dass über die Kündigung der Stadtverwaltung hinaus nichts gekommen ist, keine Angebote oder Ideen“, sagt Hansmann. „Ich wüsste jetzt nicht, wohin ich ausweichen könnte.“ Er will noch einmal das Gespräch mit der Stadt suchen, um die Kündigung noch etwas in den Januar ziehen zu können. „Wegen des Weihnachtsgeschäfts – ich kann nicht bis Weihnachten im Vollbetrieb fahren, um dann vor Silvester auszuziehen. Mir gehört bis auf die Küche die Einrichtung selbst, dazu Geschirr und so weiter. Das müsste alles raus zum Jahreswechsel“, macht Hansmann deutlich.

Auch wenn er sich mittlerweile dem Rentenalter nähere, wolle er doch auf jeden Fall noch drei bis fünf Jahre weiterarbeiten. Zudem sei er absolut offen dafür, wohin es gehen könnte. „Ich bin ein frankophoner Mensch. Ich könnte mir auch vorstellen, nach Frankreich zu gehen, wenn dort ein passendes Angebot wäre“, sagt er.

Im Moment höre er sich hier und da um, habe aber eben ganz konkrete Vorstellungen von seiner beruflichen Zukunft. „Es muss halt passen – und ein Restaurant sein. Eine Kneipe zu führen könnte ich mir beispielsweise überhaupt nicht vorstellen“, sagt er.

Hintergrund

Imbiss: Das Restaurant „Aquamarin“ von Dirk Hansmann ist nicht die einzige Gastronomie, die vom Bürgerbad-Abriss betroffen ist. Auch der „Boya-Bad“-Imbiss von Tufan Hasan steht vor dem kurzfristigen Aus. „Das kam alles relativ schnell. Wir haben noch keine Idee, wie und wo es für uns weitergeht“, sagen die Betreiber.

Arbeitskreis: Der Arbeitskreis, der sich um die konkrete Ausarbeitung der Hallenbad-Ausstattung kümmern soll, hat im Mai einmal getagt. Noch im August wird die nächste Sitzung stattfinden.