Bürger verstärkt in Planung der Stadt einbinden

Bäume und ein Fontänenfeld: So könnte einmal der Bahnhofsplatz in direkter Sichtlinie zum Hückeswagener Schloss aussehen.

Hückeswagener können sich virtuell und in Präsenz über die Stadtentwicklung informieren.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen. Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ist wohl das größte Projekt der Schloss-Stadt. Schulneubau hin, Bürgerbadneubau her – beim ISEK wird die gesamte Innenstadt auf links gedreht. Dazu hat es seit September 2021 Workshops, Treffen, und Infoveranstaltungen gegeben. Vor zweieinhalb Jahren hat der Stadtrat beschlossen, das ISEK umzusetzen. Wichtiger Bestandteil ist die Bürgerbeteiligung gewesen.

In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses wurde ein Zwischenbericht von Citymanagerin Barbara Zillgen vom Kölner Planungsbüro Dr. Jansen GmbH vorgestellt – mit ihrer Kollegin Christina Brüning ist sie für Hückeswagen zuständig. „Ich möchte heute einen Rückblick auf die vergangenen drei Monate sowie einen Ausblick geben – sowie zum Sachstand der ISEK-Projekte allgemein“, sagte Barbara Zillgen.

Besonders wichtig sei ihr die Öffentlichkeitsarbeit – und damit die Information der Menschen in Hückeswagen. „Wir sind auf allen Kanälen präsent, außerdem gibt es mit www.zukunft-hueckeswagen.de eine eigene Webseite für alle Informationen rund um das ISEK“, sagt Barbara Zillgen.

Völlig unvirtuell ist das neue Altstadtbüro, das in den Räumen des ehemaligen Hotels zur Post an der Peterstraße eröffnet wurde. „Es geht uns darum, mit den Menschen in Kontakt und ins Gespräch zu kommen“, sagte die Citymanagerin. Die Eröffnung sei der Einstieg in die Zeit gewesen, „in der wir hier in Hückeswagen sein werden“. Und wenn es nach dem Wunsch der Citymanagerinnen geht, werden künftig sehr viele Begegnungen und Gespräche mit den Menschen in der Schloss-Stadt stattfinden.

So hat eine erste Befragung von Einzelhändlern und Gastronomen stattgefunden. „Die wichtigsten Themen waren, mehr Leben in die Innenstadt zu bringen sowie mehr qualitativ hochwertige Veranstaltungen zu organisieren, bei denen alle Bereiche der Innenstadt einbezogen sind“, sagte Barbara Zillgen.

Erstes sichtbares Zeichen auf Social Media sind die „Altstadtportraits“. Damit soll den Betrieben ein Gesicht gegeben werden, Rita Schuldner-Lapp von „Rita’s Weinlädchen“ an der Islandstraße macht den Anfang. „Weitere werden folgen – und auf diese Weise können auch die künftigen ISEK-Baustellen transparenter gemacht werden.“ Auch das Stadtmarketing soll integriert werden, etwa über Stammtische oder die Entwicklung einer Marke. „Diese soll vor allem über den Handel immer sichtbarer gemacht werden“, sagt die Citymanagerin. „Wir sind bis mindestens Ende 2026 hier aktiv“, betonte Zillgen.

Um die Öffentlichkeit einzubinden, sei die Gründung eines Bürgerbeirats geplant. „Dem sollen 19 Vertreter unterschiedlicher Bereiche angehören – etwa aus dem AK Inklusion, der Jugend, der Gastronomie, der Bürgerschaft, der Stadtverwaltung oder der Integrationsarbeit“, sagte Barbara Zillgen. Ein erstes Treffen zur Gründung des Beirats soll am Dienstag, 20. Juni, stattfinden. „Der Bürgerbeirat wird ein wesentlicher Bestandteil der Umsetzung des ISEK sein“, betonte die Citymanagerin.

Natürlich ist man in der Stadt vor allem gespannt, wann es nach all den Jahren der Planung denn endlich losgeht. „Der erste Bereich, der umgesetzt wird, ist der Bahnhofsplatz. Hier finden gerade die Detailplanungen statt – der Baubeginn ist für den Herbst dieses Jahres geplant“, kündigte Barbara Zillgen an. Die anderen Planungen würden parallel verlaufen, entsprechend soll die Umsetzung des Wilhelmplatz voraussichtlich ab 2025 starten, für Island- und Bahnhofstraße sowie das Schloss müssen die Bürger einen längeren Atem haben.

Altstadtbüro

Das Altstadtbüro ist als Anlaufstelle rund um die Projekte des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) an zwei Tagen in der Woche geöffnet – dienstags von 15 bis 19 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr.