Bürger identifizieren sich mit ihrer Stadt

Mehr als 150 Helfer beteiligten sich an der Aktion „Saubere Schloss Stadt 2023“.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Top, die Wette gilt. Mit einem Wetteinsatz hatte die Stadtverwaltung Werbung für den Abfallsammeltag gemacht, zu dem der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) und die Stadt für Samstag aufgerufen hatten. Bei einer Beteiligung von mehr als 150 Personen an der Aktion werden die Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr als „Müll-Orchester“ auf dem Schloss-Platz auftreten, hieß es.

Die Bürger haben die Wette haushoch gewonnen. Schon im Vorfeld hatten sich rund 130 Personen für die Säuberungsaktion angemeldet, am Samstagvormittag stießen noch einige Privatpersonen und Kleingruppen hinzu. Zudem waren schon im Vorfeld zur Aktion „Saubere Schloss-Stadt 2023“ einige Schulen und auch der Hegering im Einsatz, um die Stadt vom Müll zu befreien. Bürgermeister Dietmar Persian begrüßte am Morgen die Teilnehmer im Glasfoyer am Bahnhofsplatz und versprach, den Wetteinsatz einlösen zu wollen. „Ich werde mit der Schlauch-Trompete dabeisein“, kündigte er an.

Für eine weitere Premiere sorgte der Bürgerbusverein, der neben der offiziellen Route am Samstag mit einem Zweitbus im Einsatz war, um die freiwilligen Helfer kostenfrei zu ihren Einsatzorten zu befördern. „Das Angebot ist gut angekommen“, sagte Bürgerbus-Fahrer Friedhelm Schütte. Im kommenden Jahr werde der Verein das Shuttle-Bus-Angebot mehr publik machen, „damit die Leute weniger mit dem eigenen Pkw kommen müssen“, kündigte Schütte an.

Viele Familien mit Kindern und Hunden, aber auch Parteimitglieder und Initiativen hatten sich am Samstag beteiligt, darunter die Kindertagesstätte Zwergenbande, die mit 17 Personen (einschließlich Kinder) die größte Gruppe stellte. Die Jugendfeuerwehr engagierte sich wieder ebenso wie die Ortsgruppe der Grünen, die nach ihrer Klausurtagung etwas verspätet loszog um die „McDonalds-Strecke“, also die Straßen zwischen Wipperfürth und Hückeswagen, wo oftmals die Verpackungen der Fastfood-Kette aus den Autofenstern entsorgt werden, abzugehen. Die CDU wurde vom Landtagsabgeordneten Christian Berger aus Wipperfürth unterstützt, der sich vorsorglich mit einer festen Regenjacke ausgestattet hatte.

Claudia Wierzbowski war mit Ehemann Kamil Özmen und Tochter Ella (8) auf dem Höchsten unterwegs. Gefunden hatte die Familie vor allem Plastik in allen Variationen, aber auch Glas und Mund-Nasen-Masken, die im Gebüsch lagen. Ralf Dünner holte eine Absperrbake aus dem Schlosshagen sowie ebenfalls jede Menge Glasflaschen. Zu den unappetitlichsten Funden zählten die Hundekot-Beutel, die mit Inhalt achtlos in die Landschaft geworfen wurden. „Das löst Ärger und Ekel aus“, sagten Dorothee und Karl-Heinz Salewski, die zwischen Bever-Talsperre und Beverteich im Einsatz waren. Es mache wenig Sinn, die Hinterlassenschaften des Hundes in eine Tüte zu verpacken und dann liegenzulassen, anstatt sie anschließend im Mülleimer zu entsorgen, so die Naturschützer. Im Vergleich zu manch anderer Stadt ist Hückeswagen jedoch sehr sauber, wie Ingo Bannescher beim Müllsammeln im Brunsbachtal feststellte. „Es gibt Städte, da schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen“, berichtete das CDU-Mitglied. In der Kleinstadt würden die Bürger sich mit ihrer Stadt identifizieren und mehr auf ihr Umfeld achten, äußerte er sich überzeugt.

Zur Belohnung für die Mithilfe gab es nach getaner Arbeit am Mittag eine Stärkung in Form von Brötchen mit Wurst und Getränken. „Wir bieten erstmals auch Erbsenbratlinge an“, machte Stefanie Heymann von der Stadtverwaltung auf die vegetarische Alternative aufmerksam. Außerdem gab es für die Helfer bei einer Verlosung Werbeartikel des BAV zu gewinnen. Eva Ahrens, die sich bei der Stadt um die Organisation der Umweltaktionen kümmert, kündigte weitere Aktionen dieser Art auf lokaler Ebene an. „Wir haben schon diverse Ideen im Kopf“, sagte sie, ohne jedoch konkret zu werden.

Der städtische Frühjahrsputz war dank der vielen Helfer auf jeden Fall sehr erfolgreich. Jetzt können die Hückeswagener auf die Einlösung des Wetteinsatzes der Stadtverwaltung gespannt sein. „Wir müssen uns erst einmal die Instrumente basteln. Aber ich denke, dass wir noch vor den Sommerferien auf dem Schloss-Platz spielen werden“, kündigte Stefanie Heymann schon einmal an.

Hintergrund

Service: Der Bürgerbusverein stellte einen Bus samt Fahrer für Fahrten zu den Einsatzgebieten in den Außenbereichen der Stadt wie Kammerforsterhöhe, Käfernberg und Bever-Talsperre zur Verfügung.

Verpflegung: Die Bergische Energie- und Wasser-GmbH (BEW) und die Bäckerei von Polheim sponserte, das Essen und die Getränke für die Helfer.

Utensilien: Der BAV als Mitorganisator der Aktion stellte die benötigte Ausrüstung, bestehend aus Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken sowie etliche Preise für die Verlosung zur Verfügung.