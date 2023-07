Bühne frei für „Live auf´m Schloss“

Konzertreihe auf dem Schlossplatz startet am Freitag mit Beatify.

Von Claudia Radzwill

Hückeswagen. Am Freitag, 28. Juli, fällt der Startschuss zu „Live auf'm Schloss“. Zum Auftakt kommt die Band Beatify auf den Schlossplatz – und präsentiert ihre pulsierende Show mit Frontfrau Kerstin Kagel. Die sechsköpfige Formation hat im Repertoire aktuelle Charthits und Song-Highlights vergangener Jahrzehnte.

„Im Programm sind unter anderem Songs von Bruno Mars, Max Giesinger, Stevie Wonder, Jan Delay, AC/DC, Eagles, Pink und den Ärzten“, heißt es in der Einladung des Stadtmarketings und Maximilian Süss von MS Events. Der Konzertveranstalter und das Team des Hückeswagener Stadtmarketings präsentieren zusammen das neue Format in Sachen Open-Air-Konzerte am Schloss. An den vier kommenden Freitagen locken Musik, Drinks und Grillimbiss. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Der Vorreiter, die Konzertreihe „Hückeswagen live“, war lange fester Bestandteil der Sommermonate in der Schlossstadt. Ein geselliger Treffpunkt, immer gut besucht. Dann kam Corona. 2019 fand das letzte Konzert statt. Jetzt der Neustart mit neuen Veranstaltern und mit neuem Namen. Der Besuch der vier Konzerte bleibt kostenfrei.

„Das Event finanziert sich hauptsächlich durch den Verkauf von Speisen und Getränken“, erklärt Maximilian Süss. Für die Getränke muss einmal ein Veranstaltungsbecher gekauft werden, der dann für alle Veranstaltungen genutzt werden kann. Der Becher kostet 5 Euro. Maximilian Süss bittet um Verständnis dafür, dass „zu den Konzertabenden keine eigenen Speisen und Getränke mitgebracht werden dürfen“.

Für Beatify ist der Auftritt nicht der erste auf dem Schlossplatz. Bei der Vorstellung der Konzertreihe Anfang Juli erklärte Bandmitglied Michael Alles: „ Es ist für uns einer der schönsten Orte mit einzigartiger Atmosphäre.“

Als nächster Musikact wird es am Freitag, 4. August, ein Konzert der Soulband geben – mit Soul, Rhythm 'n' Blues und Funk-Programm. Für Freitag, 11. August, konnte Maximilian Süss die Band Heard Cover gewinnen. Die Musiker entführen mit ihrer musikalischen Zeitreise zu den Hit-Charts der 70er bis 90er. „Darunter auch Songs, die man sonst nicht so oft zu hören bekommt“, heißt es. Mit einer großen Party „auf kölsch“ geht’s am Freitag, 18. August, ins Finale. Zum letzten Konzertabend von „Live auf'm Schloss“ hat sich die Kölner Band Kaschämm angesagt. Mit ihrem Potpourri von Hits und Partysongs in kölscher Mundart sorgt die Band für Feierlaune.

Jetzt hoffen die Organisatoren auf trockenes Wetter – noch toller wären laue Sommerabende. Alle Infos – auch aktuelle Nachrichten zu den Livemusik-Events - gibt es auf der Homepage:

www.live-aufm-Schloss.de