Bücherei: Studenten suchen Lösungen

Die Stadtbücherei war in den vergangenen Jahrzehnten schon an der Islandstraße, an der August-Lütgenau-Straße und nun an der Friedrichstraße untergebracht. Sie sollte als dezentraler Standort auf jeden Fall erhalten bleiben.

Die Stadtbibliothek soll eine Zukunft haben. Die Fachhochschule Köln unterstützt die Stadt.

Von Joachim Rüttgen

Die Stadtbücherei soll als Standort erhalten bleiben, möglicherweise aber mit der Bibliothek in Wipperfürth administrativ unter einem Dach zusammengeführt werden. Welche Varianten einer Kooperation oder Fusion möglich sind, sollen Studenten der Technischen Hochschule Köln unter Leitung von Dr. Tom Becker erörtern.

„Hierbei handelt es sich um Studierende des Masterstudiengangs für Bibliothekswissenschaften, die sehr praxisorientiert an die Sache herangehen sollen“, sagt Becker. Die Hochschule habe grünes Licht für das Projekt gegeben. An einem Auftaktworkshop nahmen Vertreter aus Hückeswagen und Wipperfürth teil – auch vom Freundeskreis der Stadtbücherei Hückeswagen und einige Ehrenamtler, die sich bereits jetzt tatkräftig für den Erhalt einsetzen. „Wir haben aufgezeigt, wie das Masterprojekt laufen kann“, berichtet Becker.

„Ich glaube an gute Chancen für beide Standorte.“

Dr. Tom Becker, Technische Hochschule Köln

„Ich glaube an gute Chancen für beide Standorte“, sagt Becker. Es sei unabdingbar, dass es in Hückeswagen eine fachliche Leitung gebe, die Verantwortung müsse institutionalisiert werden. Während es in Wipperfürth zwei Fachkräfte gibt, verfügt Hückeswagen über zwei Kollegen mit jahrzehntelanger Erfahrung. „Dieses Quartett sollte einen Modus finden, um beide Bibliotheken fortzuführen – unterstützt von Ehrenamtlichen“, sagt Becker.

Becker schwebt vor, dass beide Standorte gepflegt werden – vor allem technisch, was er auf die digitale Bildung bezieht. Digitalkompetenz müsse die Bücherei weitergeben, denn die Gesellschaft verändere sich stetig. Becker will Zukunftsvisionen mit in das studentische Projekt einbinden: So könne er sich vorstellen, eine Bibliothek zu öffnen, wenn kein Personal vor Ort ist. „Vereine, Initiativen und Bürgergruppen könnten die Möglichkeit bekommen, die Räume zu nutzen.

Das ist bislang nur möglich, wenn die Bücherei offen hat“, sagt Becker. Wenn jemand einen Veranstaltungsraum sucht, sollte er ihn in der Bücherei finden, schließlich handele es sich um einen von Bürgern bezahlten Raum. „Das ist sonst totes Kapital“, sagt Becker. Er könne sich denken, dass die VHS in den Räumen Kurse abhält, mal ein Impro-Theater auftritt: Bücherei als Raum für Kultur.

Über allen Modellen müsse der Gedanke schweben, wie Bücherei in fünf Jahren aussieht. „Da wird eine Bücherei nicht nur eine reine Ausleihstation sein, sondern ein Treffpunkt auch abends und am Wochenende“, sagt Becker.

Becker geht davon aus, dass es keine andere Möglichkeit geben wird, als eine Zusammenlegung anzustreben – mit zwei dezentralen Standorten. Becker lobt das Engagement der freiwilligen Kräfte in der Hückeswagener Bücherei. „Das sind tolle Kollegen, aufgeschlossen und motiviert, das hat man selten“, sagt er. Davon könne auch Wipperfürth profitieren. Schließlich gebe es künftig für immer mehr Aufgaben weniger Personal.

Auch über die Kosten sollen sich die Studenten Gedanken machen: Becker schlägt vor, die Fachkollegen weiterzuqualifizieren – nicht mit einem Studium, sondern mit einer berufsbegleitenden Ausbildung.

Ganz wichtig ist Becker, dass das ehrenamtliche Engagement in eine verbindliche Zusammenarbeit fließen muss. „Wir müssen die Menschen von ihrer Arbeit her wertschätzen. Die wollen was machen, was lernen und was gut machen“, sagt Becker.

DAS MODELPROJEKT STADTBÜCHEREI INHALTE Das Modellprojekt sieht vor, dass acht bis zehn Studenten die beiden Stadtbüchereien in Hückeswagen und Wipperfürth besuchen, um die Inhalte kennenzulernen. Hierbei geht es um Personal, Raum, Bestand, Öffnungszeiten, Bildungspartner und das Veranstaltungsmanagement. Förderverein Dr. Tom Becker will eng mit dem engagierten Förderverein der Hückeswagener Bücherei zusammenarbeiten. Der sei ein großer Gewinn, sagt er. LAUFZEIT Das Modellprojekt soll bis zum Ende des Sommersemesters im Juni 2018 laufen. Dann muss die Stadt Hückeswagen entscheiden, wohin der Weg für die Stadtbücherei an der Friedrichstraße führt.

Er habe den Eindruck, dass alle Beteiligten sehr pragmatisch an den Prozess herangehen – mit dem nötigen Willen und ohne das Ziel, Luftschlösser zu bauen. Die Rahmenbedingungen seien nicht einfach, es sei aber möglich, etwas Solides daraus zu machen.