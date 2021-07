Brücke wird nächste Woche abgerissen

Vorbereitungen laufen

+ © Stephan Büllesbach Die Brücke wird für den Abriss vorbereitet. © Stephan Büllesbach

Wirklich gangbar ist die Oberfläche der Brücke Brückenstraße nicht mehr, nachdem am Dienstag Mitarbeiter der Dortmunder Abrissfirma Kamrath mit einem Minibagger die oberste Asphaltschicht entfernt hatten. Ein Haufen Schotter an der Einmündung zur Mühlenstraße zeugt davon. Eine Anwohnerin stört sich nicht daran und läuft – nach kurzer Verständigung mit einem Bauarbeiter – schnell über die Brücke zur Brückenstraße.

„Wir leichtern die Brücken“, erläuterte Paul Kamrath jr.. Derzeit werde Asphalt und Beton abgebaut, um das Bauwerk so leicht wie möglich zu machen. Bis Anfang nächster Woche sollen die Stahlträger freigelegt sein. Dann beginnt der eigentliche Abriss der maroden Brücke. Dafür wird laut Kamrath Ende dieser Woche mit den Vorbereitungen begonnen. Das bedeutet, dass der Radweg unterhalb der Brücke mit einem „Polster“ versehen wird: Auf einem Vlies wird eine dicke Schicht Schotter verteilt, damit der Asphalt des Radwegs nicht zerstört wird. Am Montag oder Dienstag soll ein großer Bagger anrollen, der die Stahlträger auf den Boden legen wird. „Dort werden sie zerteilt“, berichtete der Diplom-Ingenieur. Auch werden die Sockel eingekürzt, damit sie später wieder eine neue Betonauflage erhalten können. Darauf wird schließlich die neue Brücke, die in einem Teil angeliefert wird, aufgelegt. büba