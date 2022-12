Brand in Hückeswagen: Dachstuhl steht in Flammen

Feuerwehr im Einsatz

+ © Sven Schlickowey Die Feuerwehr ist in Hückeswagen im Einsatz. © Sven Schlickowey

Die Feuerwehr ist an der Heidenstraße im Großeinsatz. Unterstützt wird sie von Kräften aus Burscheid sowie aus Radevormwald.

Hückeswagen. In Hückeswagen ist am Freitagmorgen der Dachstuhl eines Fachwerkhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften an der Heidenstraße im Einsatz. Unterstützt wird sie von Wehrleuten aus Burscheid sowie aus Radevormwald.

+ Eine dichte Rauchwolke breitet sich über der Hückeswagener Innenstadt aus. © Sven Schlickowey

Die Flammen sind bereits von Weitem zu sehen. Dichter Rauch liegt über der Hückeswagener Innenstadt. Anwohner sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten.

+ Eine Durchfahrt zur Kreuzung Friedrich-/ und Buchstraße ist zurzeit nicht möglich. © Sven Schlickowey

Wegen des Einsatzes ist die Heidenstraße teilweise gesperrt. Eine Durchfahrt zur Kreuzung Friedrich-/ und Buchstraße ist zurzeit nicht möglich. In der Innenstadt herrscht Verkehrschaos. Wer kann, sollte den Bereich weiträumig umfahren. wey

Wir berichten weiter

Blaulicht-Meldungen aus der Region