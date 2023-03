Blumenpracht bereichert Wochenmarkt

Die Gärtnerei Heinz Schier ist seit kurzem mit ihrem Angebot in Hückeswagen vertreten.

Von Heike Karsten

Hückeswagen. Die farbenfrohen Primeln, Hornveilchen, Bellis und Mini-Osterglocken sind echte Hingucker auf dem Hückeswagener Wochenmarkt. Seit Anfang März ist die Gärtnerei Schier aus Düsseldorf mit ihrem Sortiment an Blumen und Pflanzen in der Schloss-Stadt vertreten – und die Marktbesucher wissen das neue Angebot auf er Bahnhofstraße zu schätzen.

„Ich habe so etwas sehr vermisst“, sagt Kundin Rosemarie Bader und fügt hinzu: „Ich komme selbst aus der Branche und kaufe Blumen lieber vom Gärtner als aus dem Warenhaus.“ Am Stand von Heinz Schier deckt sie sich mit Blumen für ihren Balkon ein, damit die Aussicht aus dem Fenster für die neu zugezogene Hückeswagenerin noch ein wenig schöner wird.

Für Heinz Schier ist der Frühling auch gleichzeitig der Start in die Saison. Der staatlich geprüfte Blumen- und Zierpflanzengärtner hat gut zu tun und gibt auch seinen Hückeswagener Kunden, wenn gewünscht, auch wertvolle Pflanztipps mit auf den Weg. An Erfahrung mangelt es ihm dabei nicht. „Unseren Betrieb gibt es bereits seit 1920“, verweist Schier auf die mehr als 100-jährige Tradition des Familienbetriebs.

Sein Großvater hatte mit der Landwirtschaft begonnen, sein Vater stellte den Betrieb später auf Gemüsebau um. „1988 habe ich den Betrieb gepachtet und 1991 überschrieben bekommen“, berichtet Schier, der sich auf Blumen, Zier- und Gemüsejungpflanzen spezialisiert hat.

Für Hückeswagen hat er seinen Standplatz in Essen aufgegeben

Neben seiner Arbeit in der familieneigenen Gärtnerei ist der Düsseldorfer an vier Vormittagen pro Woche auf den verschiedenen Märkten der Region vertreten: mittwochs und samstags in Radevormwald, freitags in Wuppertal-Cronenberg und donnerstags nun auch in der Schloss-Stadt. Für Hückeswagen habe er seinen Standplatz auf dem Markt in Essen-Holsterhausen aufgegeben. Ein Kollege, der mit seinem Stand in Radevormwald und Hückeswagen vertreten ist, hatte den Anstoß für den Wechsel gegeben. „Der Geflügelhof Kunzmann hat mich rübergelotst“, sagt der 56-Jährige und lacht. Die Deutsche Marktgilde, die den Wochenmarkt auf der Bahnhofstraße in Hückeswagen seit mittlerweile neun Jahre organisiert, ist glücklich über den Zuwachs. „Wir freuen uns, dass wir die Gärtnerei Schier als neuen Marktbeschicker gewinnen konnten und hoffen, dass dem erfolgreichen Start eine langfristige Marktzugehörigkeit folgt“, betont Niederlassungsleiter Martin Rosmiarek auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Gärtnerei Schier produziert und kultiviert selbst. Derzeit finden sich neben den vielen farbenfrohen Frühlingsboten auch Kräuter, Gemüsejungpflanzen und winterharte Stauden im Sortiment. Erhältlich sind darüber hinaus fertig arrangierte Pflanzschalen für die Ostersaison, Blütenzweige sowie Schnitt-Tulpen.

Doch die Blumen sollen nicht nur hübsch aussehen und Freude bereiten. Der Blumen- und Zierpflanzen-Fachmann setzt bei seiner Arbeit auch schon seit vielen Jahren auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Verpackungsmaterial wie Pflanztöpfe und Plastik-Paletten werden gerne zurückgenommen und wiederverwendet.

„Die Kunden sammeln für mich auch Zeitungspapier“, sagt Heinz Schier, der darin die Sträuße und Töpfe einwickelt. „Es ist ein großer Gewinn, wenn man die Sachen mehrfach verwendet – und gut für die Klima-Bilanz“, sagt er überzeugt.