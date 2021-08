Blitzanlage ist defekt und löst bei jedem aus

Kammerforst

Nur das Blitzlicht löste aus, Fotos wurden nicht geschossen, versichert der Kreis.

Sturm und Regen hatten an Weiberfastnacht nicht nur den Jecken zugesetzt. Auch der Blitzer in Kammerforsterhöhe erlitt einen Wasserschaden und blitzte in der Folge alles, was ihm vor die Linse kam.

Selbst Autofahrer, die langsamer als die erlaubten 50 km/h auf dem Tacho hatten, wurden von dem roten Blitzlicht verunsichert.

Autofahrer, die mit angepasster Geschwindigkeit an dem Radargerät vorbeigefahren sind, müssen dennoch nicht mit einem Bußgeldbescheid rechnen, versicherte Kreissprecher Philipp Ising auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir können absolute Entwarnung geben“, sagte er. „Das Gerät hat nur geblitzt, aber keine Fotos gemacht.“

Durch die Gummidichtung sei Feuchtigkeit eingedrungen und habe bei der Elektronik zu einer Art Kurzschluss geführt. Das Innenleben musste vom Hersteller komplett überholt werden. Anders als auf der A 3 bei Köln, wo rund 400 000 Autofahrer zu Unrecht geblitzt wurden und Knöllchen bezahlen mussten, haben die Autofahrer, die am Donnerstag in Kammerforsterhöhe geblitzt wurden, nichts zu befürchten. „Ein zweites Köln wird es hier nicht geben“, fügte der Kreis-Sprecher hinzu.

Das Blitzgerät an der Kammerforsterhöhe ist noch relativ neu. Im Oktober 2015 wurde an dem Vorgängermodell ein Feuer entfacht. Daraufhin beschloss die Kreisverwaltung, das neue, rund 84 000 Euro teure Lasermessgerät anzuschaffen. Es ging am 1. April 2016 in Betrieb. büba/kam