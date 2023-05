Blicke hinter die Kulissen der Betriebe

17 Unternehmen präsentieren sich am Freitag bei der „Nacht der Unternehmen“.

Von Joachim Rüttgen

Hückeswagen. Immer mehr Unternehmen und Betriebe nehmen teil an der „Nacht der Unternehmen“ am kommenden Freitag, 12. Mai. Mittlerweile sind es 17, die sich von 15 bis 22 Uhr einer breiten Öffentlichkeit präsentieren wollen und einen Blick hinter die Kulissen gestatten. Ziel ist es, den Besuchern einen Einblick in die Betriebe und den Arbeitsalltag vor Ort zu geben. Gleichzeitig soll auch für Fachkräfte und Auszubildende geworben werden. Interessierte haben dabei die einmalige Möglichkeit, die Firmengelände zu besichtigen und einen Einblick in die Produktionsprozesse und den Arbeitsalltag zu bekommen, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder Besucher kann frei bei den beteiligten Unternehmen vorbeischauen.

Gewinnspiel mit Stempelnaus fünf Unternehmen

Als besondere Aktion wird es während der „Nacht der Unternehmen“ ein Gewinnspiel geben. Wer mindestens fünf verschiedene Unternehmen am Freitag besucht und sich vor Ort einen Stempel auf eine Sammelkarte geben lässt, kann mit Glück einen von drei Preisen (Gutschein für eine Segway-Tour, Gutschein für den Klettergarten, Einkaufsgutschein der Werbegemeinschaft in Höhe von 25 Euro) gewinnen. Dazu muss die ausgefüllte Stempelkarte nur bei der Stadtverwaltung am Bahnhofsplatz bis Freitagabend, 22 Uhr, abgegeben werden. Die Organisation vor Ort liegt in den Händen der jeweiligen Betriebe. Die Gesamtorganisation wird durch die Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing unterstützt.

Auch der größte Arbeitgeber in der Schloss-Stadt und in der Region, die Firma Klingelnberg, öffnet erneut seine Tore bei der Neuauflage der „Nacht der Unternehmen“. Die Nacht bringe Arbeitgeber und Zielgruppen zusammen, teilt das Unternehmen im Vorfeld mit. Veranstaltungsorte seien die Firmensitze an der Peterstraße und an der Gustav-Adolf-Klingelnberg-Straße in Winterhagen. Unter dem Unternehmensmotto „Mit Klingelnberg dreht sich die Welt“ erhalten Besucher die Möglichkeit, den Produktionsalltag eines weltweit agierenden Maschinenbauherstellers kennenzulernen.

Die letzte „Nacht der Unternehmen“ fand am 12. September 2016 statt. Teilgenommen hatten 13 Unternehmen, darunter auch Klingelnberg. „Das regionale Projekt wurde seinerzeit vom Arbeitskreis Wirtschaft ins Leben gerufen, um insbesondere auch neue Mitarbeiter und Auszubildende zu erreichen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Klingelnberg. Auch für die Mitarbeiter selbst sei die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, ihren Familien einmal die Prozesse und Technologien ihres täglichen Arbeitsalltages vorzustellen.

Klingelnberg begrüßt in diesem Jahr alle Interessierten nicht nur an seinem langjährigen Traditionsstandort an der Peterstraße 45, sondern auch in der 2022 neu gebauten Montagehalle an der Gustav-Adolf-Klingelnberg-Straße. Seit September 2022 baut Klingelnberg hier auf der 8000 Quadratmeter großen Anlage große Verzahnmaschinen, die insbesondere in der Windkraftindustrie Anwendung finden.

„Das Team der Personalabteilung steht ebenfalls für Fragen und Antworten über offene Vakanzen bei Klingelnberg zur Verfügung“, teilt das Unternehmen mit. Die Besucher erwarte ein spannender Tag mit Blick hinter die Kulissen bei einem der Marktführer in der Verzahnungsindustrie. „Gerne informieren wir auch über Karrieremöglichkeiten in unserem Hause“, kündigt Michael Schwarzer, Personalleiter bei Klingelnberg an. Und was viele vielleicht nicht wüssten: Klingelnberg-Lösungen kämen in nahezu jeder Branche vor. Schwerpunkte seien seit einigen Jahren vor allem die globalen Zukunftstrends, wie Elektromobilität, Windenergie und Automation. „Neben der klassischen Automobilindustrie finden unsere Lösungen unter anderem auch im Schiffbau, der Luftfahrtindustrie, der Landwirtschaft, in Mühlengetrieben sowie im allgemeinen Getriebebau Anwendung. Ein Besuch in unseren Produktionsstätten ist definitiv lohnenswert“, findet Schwarzer.

Teilnehmer

Nach aktuellem Stand sind nach Angaben der Stadtverwaltung Hückeswagen folgende 17 Betriebe und Unternehmen bei der „Nacht der Unternehmen“ am kommenden Freitag, 12. Mai, von 15 bis 22 Uhr, mit dabei:

Klingelnberg, Peterstraße und West 2; Pflitsch, Ernst-Pflitsch-Straße und West 2; Joh. Clouth, West 2; Magurit Gefrierschneider, West 2; Arcus Treppen, West 2; allomess, West 2; Kurtz und Paffrath, Scheideweg; Landbäckerei Bauer, West 2;

Helmut Pfeiffer, West 2; Elektrotechnik Karsten Schneider, West 2; Rollentechnik vom Stein, Süd; Schreinermeister Lars '

Osenberg, West 2; Malerbetrieb Guido Schnitzler (in den Räumen der Schreinerei Osenberg), West 2; Schaefer Maschinentechnik, West 2; Schloss-Stadt Hückeswagen, Bahnhofsplatz; BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH, Bahnhofstraße und das 3-Städte-Depot, Peterstraße – in Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg.