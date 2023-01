Blackout: Oberberg probt den Ernstfall

Dass Feuerwehr, DLRG, DRK oder THW den Ernstfall üben, ist alltäglich. Doch seit der Hochwasserkatastrophe von Juli 2021 und angesichts des Kriegs in der Ukraine bereiten sich nun auch Behörden auf ein Katastrophen-Szenario vor. Wie am Wochenende, als der Krisenstab der Kreisverwaltung und die Stäbe für außergewöhnliche Einsätze in den oberbergischen Kommunen eine Alarmierungs- und Kommunikationsübung absolvierten. Übungsszenario war ein längerfristiger und großflächiger Stromausfall.